Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Τρεις ακόμα συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Άνοιξη Αττικής, λόφο Πνύκας Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης
Τρεις ακόμα συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Άνοιξη Αττικής, λόφο Πνύκας Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης
Από 1 Ιανουαρίου έως σήμερα (18/7) έχουν επιβληθεί συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για ισάριθμες περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση σε περιοχές της Αττικής και του Ηρακλείου Κρήτης προχώρησαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής.
Ειδικότερα, στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. συνέλαβαν στην Άνοιξη Αττικής 50χρονο Αλβανό, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά την Παρασκευή (17/7) και ώρα 00:33, σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα, πλησίον δασικής έκτασης. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετωπίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης, δημιουργώντας επιπλέον άμεσο κίνδυνο και για τους οικισμούς της περιοχής. Ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Παράλληλα, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών συνέλαβαν μια 33χρονη Ουκρανή, για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε σήμερα (18/7) και ώρα 11:07, σε δασική έκταση στον λόφο της Πνύκας, πλησίον του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων και η ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη της φερόμενης ως υπαίτιας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η άμεση επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης απέτρεψε τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε περιοχή ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας.
Τέλος, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, συνέλαβαν 26χρονο Αιγύπτιο, ως υπαίτιο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα (18/7) και ώρα 00:09, σε πάρκο – αλσύλλιο στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Οι τρεις υποθέσεις επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων της, τα οποία, με συστηματική διερεύνηση, ταχεία συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στενή συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, προχωρούν άμεσα στον εντοπισμό και την παραπομπή, στα χρονικά πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για εμπρησμούς.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 182 (89,22%) είναι από αμέλεια και οι 22 (10,78%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση θα διερευνάται σε βάθος, με εξάντληση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και επιχειρησιακών μέσων.
Καθιστούν σαφές ότι τέτοιες πράξεις, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον δασικό πλούτο της χώρας, θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή. Οι υπαίτιοι θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.
Ειδικότερα, στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. συνέλαβαν στην Άνοιξη Αττικής 50χρονο Αλβανό, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά την Παρασκευή (17/7) και ώρα 00:33, σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα, πλησίον δασικής έκτασης. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετωπίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης, δημιουργώντας επιπλέον άμεσο κίνδυνο και για τους οικισμούς της περιοχής. Ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Παράλληλα, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών συνέλαβαν μια 33χρονη Ουκρανή, για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε σήμερα (18/7) και ώρα 11:07, σε δασική έκταση στον λόφο της Πνύκας, πλησίον του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων και η ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη της φερόμενης ως υπαίτιας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η άμεση επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης απέτρεψε τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε περιοχή ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας.
Τέλος, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, συνέλαβαν 26χρονο Αιγύπτιο, ως υπαίτιο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα (18/7) και ώρα 00:09, σε πάρκο – αλσύλλιο στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Οι τρεις υποθέσεις επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων της, τα οποία, με συστηματική διερεύνηση, ταχεία συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στενή συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, προχωρούν άμεσα στον εντοπισμό και την παραπομπή, στα χρονικά πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για εμπρησμούς.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 182 (89,22%) είναι από αμέλεια και οι 22 (10,78%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση θα διερευνάται σε βάθος, με εξάντληση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και επιχειρησιακών μέσων.
Καθιστούν σαφές ότι τέτοιες πράξεις, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον δασικό πλούτο της χώρας, θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή. Οι υπαίτιοι θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα