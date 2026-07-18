Έριξε βεγγαλικό σε κατάστημα, απείλησε αστυνομικούς και συνελήφθη στη Λέσβο: Κατασχέθηκαν όπλο, φυσίγγια και πυροτεχνήματα
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Λέσβος Αστυνομία Σύλληψη Βεγγαλικά

Έριξε βεγγαλικό σε κατάστημα, απείλησε αστυνομικούς και συνελήφθη στη Λέσβο: Κατασχέθηκαν όπλο, φυσίγγια και πυροτεχνήματα

Ο κατηγορούμενος έριξε βεγγαλικό σε κατάστημα του Πλωμαρίου όπου βρίσκονταν ανήλικοι - Εξύβρισε αστυνομικούς και απείλησε μια γυναίκα

Έριξε βεγγαλικό σε κατάστημα, απείλησε αστυνομικούς και συνελήφθη στη Λέσβο: Κατασχέθηκαν όπλο, φυσίγγια και πυροτεχνήματα
Συνελήφθη στο Πλωμάρι της Λέσβου ένας άνδρας που έριξε βεγγαλικό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου βρίσκονταν και ανήλικοι, ενώ εξύβρισε και απείλησε πολίτες και αστυνομικούς. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια, μαχαίρι, σουγιά και πυροτεχνήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος το βράδυ της Τετάρτης (15/7) έριξε βεγγαλικό σε κατάστημα του Πλωμαρίου όπου βρίσκονταν και ανήλικοι ενώ στη συνέχεια εξύβρισε και απείλησε μια γυναίκα.

Επιπλέον, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών που κλήθηκαν να επιληφθούν στο περιστατικό, εξύβρισε και απείλησε έναν εξ’ αυτών, βιντεοσκοπώντας τον. Στη συνέχεια τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα Πλωμαρίου, εξύβρισε και απείλησε εκ νέου τους αστυνομικούς.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες του δράστη στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου και σε ΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν:

κυνηγετικό όπλο,
μαχαίρι και σουγιάς,
89 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,
περίστροφο (μη λειτουργικό),
Κλείσιμο
11 πυροτεχνήματα και
άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου.

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