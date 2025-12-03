Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Στο Κίεβο ο Χριστοδουλίδης με μήνυμα στήριξης και ενόψει κυπριακής προεδρίας της ΕΕ
Ο Κύπριος Πρόεδρος προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Για το Κίεβο ταξιδεύει σήμερα ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποιώντας επίσκεψη εργασίας, λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία τη 1η Ιανουαρίου 2026 και ενώ η Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόσο στο πολεμικό πεδίο όσο και στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων.
Η κίνηση της Λευκωσίας έχει σαφές ευρωπαϊκό αποτύπωμα, καθώς επιχειρεί να συνδέσει την επερχόμενη κυπριακή προεδρία με την ουκρανική υπόθεση, αλλά και να υπογραμμίσει ότι ένα μικρό κράτος μέλος με δική του εμπειρία εισβολής και κατοχής καταθέτει καθαρή θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου.
Κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να επαναλάβει ότι η Κύπρος στηρίζει πλήρως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, χωρίς εκπτώσεις και «γκρίζες ζώνες». Η Λευκωσία επιχειρεί συνειδητά να συνδέσει τη στάση της με τη δική της ιστορική εμπειρία του 1974, στέλνοντας μήνυμα ότι οι αρχές δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά, ούτε για την Ουκρανία ούτε για την Κύπρο.
Στις συνομιλίες στο προεδρικό μέγαρο του Κιέβου θα παρουσιαστούν και οι βασικές προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με το ουκρανικό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Λευκωσία θέλει να εμφανιστεί ως προεδρεύουσα χώρα που δεν «κρύβεται» πίσω από διαδικαστικές ισορροπίες, αλλά αναλαμβάνει ρόλο στην εξασφάλιση σταθερής στήριξης προς το Κίεβο σε επίπεδο ΕΕ.
Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στο θέμα της εφαρμογής και της παράκαμψης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η κυπριακή πλευρά, γνωρίζοντας πως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει κριτική για τον ρόλο κυπριακών εταιρειών και δομών, εμφανίζεται αποφασισμένη να στηρίξει πιο αυστηρή και αποτελεσματική επιτήρηση του πλαισίου κυρώσεων, με περισσότερη διαφάνεια και κοινή στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με τη Λευκωσία, η αξιοπιστία της ΕΕ ως προς την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου περνά μέσα και από το κατά πόσο κλείνουν τα «παράθυρα» για όσους επιχειρούν να παρακάμψουν τις αποφάσεις για κυρώσεις, είτε πρόκειται για κράτη είτε για ιδιωτικά συμφέροντα.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αφιχθεί στο Κίεβο αύριο και από τις πρώτες κινήσεις του προγράμματος θα είναι η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο «Τοίχος των Ηρώων» μαζί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τιμώντας τους Ουκρανούς που σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι τη χώρα τους. Πρόκειται για σαφή συμβολική κίνηση, με ανάλογους συνειρμούς για την Κύπρο, η οποία επιδιώκει να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το κόστος του πολέμου όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινων απωλειών.
Μετά τις κατ' ιδία συνομιλίες Ζελένσκι - Χριστοδουλίδη και την συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών, ο Κύπριος Πρόεδρος θα μεταβεί στο ουκρανικό Κοινοβούλιο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής Ρούσλαν Στέφαντσουκ.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της επίσκεψης έχει η μετάβαση σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης παιδιών που επαναπατρίζονται μετά από απαγωγή ή αιχμαλωσία σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την ανθρωπιστική διάσταση της κυπριακής στάσης απέναντι στον πόλεμο και φωτίζει τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στα πιο ευάλωτα θύματα, τα παιδιά.
Πριν από την αναχώρησή του από το Κίεβο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί και τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, προσθέτοντας τον θρησκευτικό και πολιτιστικό συμβολισμό στην επίσκεψη.
