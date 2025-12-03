Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Smart home: Οι συσκευές που αξίζουν κάθε ευρώ
Smart home: Οι συσκευές που αξίζουν κάθε ευρώ
Θες να αναβαθμίσεις το σπίτι σου με smart τεχνολογίες; Σου έχουμε προτάσεις που αξίζουν τα λεφτά τους και πρέπει να έχεις!
Η εγκατάσταση smart τεχνολογιών, η μετατροπή του σπιτιού σε smart home σου παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα όπως αυτοματοποίηση διαδικασιών, οικονομία και έλεγχο κατάστασης από το κινητό σου! Ως έξυπνες συσκευές ορίζουμε οικιακές συσκευές με wifi συνδεσιμότητα τις οποίες και μπορείς να ελέγχεις από υπολογιστή ή πιο εύκολα ακόμα με app στο smartphone σου. Η ευκολία χρήσης είναι το πιο ξεκάθαρο πλεονέκτημα των smart τεχνολογιών. Ειδικά αν συνδυάσεις τις συσκευές σου με κάποιο από τα διαθέσιμα voice assistants πέρα από αυτοματοποίηση έχεις και την ευκολία του φωνητικού ελέγχου. Επίσης σε βοηθάνε να κάνεις οικονομία!
Οι περισσότερες smart συσκευές είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης για χαμηλή κατανάλωση, αλλά η πραγματική οικονομία είναι στην χρήση! Μετατρέποντας τον θερμοσίφωνα σου σε «έξυπνο» για παράδειγμα μπορείς να προγραμματίζεις την λειτουργία του βάση του ωραρίου του νυχτερινού τιμολογίου και να έχεις οικονομικά ζεστό νερό! Τέλος, με smart συσκευές μπορείς να ενισχύσεις οικονομικά την ασφάλεια του σπιτιού σου. Πέρα από ip cameras που σε ενημερώνουν και καταγράφουν τα συμβάντα, μπορείς να βρεις έξυπνες κλειδαριές και κουδούνια για πλήρη έλεγχο και ευελιξία! Πάμε να σου προτείνουμε μερικές έξυνες λύσεις που πρέπει να έχεις!
1. TP-Link WiFi Smart plug Tapo P110 (3-Pack)
Μια απλή και οικονομική λύση για να μετατρέψεις κάθε ηλεκτρική συσκευή έξυπνη! Το σετ περιλαμβάνει 3χ TP-Link Tapo P110 Mini Smart Wi-Fi σε ειδική τιμή. Με απλή εγκατάσταση κάνεις όποια συσκευή θες, έξυπνη! Σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι εύκολα τις ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιώντας το Smartphone σου! Είναι συμβατό με google Assistant και Amazon Alexa και μπορείς να το εγκαταστήσεις εύκολα και γρήγορα χωρίς επιπλέον hub. Απλά σύνδεσέ το στο Wi-Fi του σπιτιού σου και εγκατέστησε το app!
2. Google Nest Mini Chalk
Μπορεί το smartphone σου να είναι το κεντρικό εργαλείο ελέγχου των smart συσκευών σου, αλλά ένα voice assistant είναι εξαιρετικά χρήσιμη συσκευή ειδικά για χώρους που προτιμάς να μην έχεις το smartphone, όπως η κρεβατοκάμαρα, ή για χώρους που θες handsfree λειτουργία όπως η κουζίνα! Το δεύτερης γενιάς έξυπνο ηχείο της Google υποστηρίζει φωνητικές εντολές με τρία μικρόφωνα για να σε ακούει τέλεια ενώ ενσωματώνει οδηγό 40mm για εξαιρετική ποιότητα ήχου. Χάρη στον όμορφο, απέριττο σχεδιασμό το Google Nest Mini ταιριάζει τέλεια σε κάθε χώρο. Μπορείς μάλιστα να το κρεμάσεις ακόμα και στον τοίχο αν θέλεις. Η υφασμάτινη επένδυση του είναι κατασκευασμένη σε ποσοστό 100% από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Το Nest Mini συνεργάζεται με άλλες συμβατές έξυπνες συσκευές στο σπίτι. Έτσι, μπορείς να του ζητήσεις να ανάψει ή να σβήσει τα φώτα κ.ά. Όλες οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται εύκολα μέσω του Google Home app από το κινητό ή το tablet σου.
3. TP-Link Smart Temp. and Hum. Sensor Tapo T310
Για πλήρη έλεγχο του οικιακού σου κλίματος ένας έξυπνος αισθητήρας είναι απαραίτητος. Με ακρίβεια που αγγίζει ±0,3 ºC, ±3% RH και με συχνότητα λήψης κάθε 2 δευτερόλεπτα, μπορείς να παρακολουθείς την θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου με ακρίβεια και με πραγματικό χρόνο! Λαμβάνει άμεσες ειδοποιήσεις από το app και μπορείς να έχεις πλήρη στατιστικά για τα μοτίβα υγρασίας και θερμοκρασίας. Συνδέοντας το με ένα Tapo Hub μπορείς να αυτοματοποιήσεις διαδικασίες όπως την ενεργοποίηση αφυγραντήρα ή κλιματιστικού για να έχεις πάντα το κλίμα που θες!
4. Govee TV Backlight 3 Lite 55-65 inches
Ο έξυπνος φωτισμός είναι μια εξαιρετική ιδέα για οικονομία και αυτοματοποίηση. Εμείς όμως θα σου προτείνουμε κάτι λίγο διαφορετικό! Συμβατό με τηλεοράσεις μέχρι και 65 ίντσες, αυτό το σύστημα φωτισμού περιλαμβάνει ταινία LED και κάμερα αντιστοίχισης χρωμάτων με φακό για να σου προσφέρει άλλη αίσθηση στη θέαση! Εκπληκτικά οπτικά εφέ που επεκτείνουν το περιεχόμενο πέρα από τα όρια της οθόνης σου! Δυναμικός φωτισμός με εκπληκτικά χρώματα εκπέμπεται από κάθε γωνιά πίσω από την τηλεόραση μιμούμενος το περιεχόμενο που απεικονίζεται για να διευρύνει και να ενισχύσει την αίσθηση «εμβύθισης».
5. Eufy Sensor Kit
Αν θες να αναβαθμίσεις την ασφάλεια του χώρου σου, το ασύρματο Home Security System της eufy είναι αυτό που χρειάζεσαι! Περιλαμβάνει πληκτρολόγιο, αισθητήρα κίνησης, αισθητήρες εισόδου και ένα HomeBase, το οποίο αποτελεί και το «κέντρο ελέγχου» του συστήματος. Οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσω της δωρεάν εφαρμογής eufy Security, συμβατή με iOS και Android. Η μπαταρία του πληκτρολογίου προσφέρει έως και έξι μήνες αυτονομίας, ενώ για τους αισθητήρες η διάρκεια εκτοξεύεται στα 2 έτη! To ολοκληρωμένο Home Security System της eufy δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα. Τα δεδομένα σου αποθηκεύονται τοπικά και είναι προσβάσιμα μέσω ασφαλούς σύνδεσης με κρυπτογράφηση 256-bit, ώστε να είσαι ο μόνος που έχει πρόσβαση σε αυτά!
6. Cheerble Ball M1
Τελευταία μας πρόταση μια smart συσκευή για το κατοικίδιο σου! Μια μπαλίτσα που κινείται, αναπηδάει και κυλάει για να κρατάει τη γάτα σου χαρούμενη και ενεργή όταν λείπεις! Φορτίζει ασύρματα για πολλές ώρες παιχνιδιού. Με επίστρωση από μαλακό υλικό που αντέχει στα δαγκώματα και τις νυχιές και είναι ασφαλές, είναι εύκολο και ανθεκτικό ακόμα και στο πιο έντονο παιχνίδι! Με τρείς επιλογές λειτουργίας για να βρεις το σωστό για την γάτα σου! Κανονικό, που κυλάει και αναπηδά για γάτες γεμάτες ενέργεια και περιέργεια, παθητικό για γατιά-κυνηγούς, αφού αναπηδά με το άγγιγμα και για τα πιο ντροπαλά και συγκρατημένα ζωάκια, η επιλογή gentle επιτρέπει πιο χαλαρό και αργό παιχνίδι.
