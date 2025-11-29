Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Είχαν κρύψεις 47,5 κιλά κάνναβης σε κρύπτη ΙΧ - Δύο συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα, δείτε βίντεο
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας
Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα δύο αλλοδαποί που κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε ΙΧ αυτοκίνητο, που έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών και κατά την έρευνα που ακολούθησε σε αυτό, βρέθηκαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 47 κιλών και 550 γραμμαρίων.
Κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
