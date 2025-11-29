Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Κώστας Τσιάρας για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανένας έντιμος αγρότης δεν θα αδικηθεί- Υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων
Κώστας Τσιάρας για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανένας έντιμος αγρότης δεν θα αδικηθεί- Υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξηγεί τα σημεία που προκάλεσαν αδικίες στις φετινές πληρωμές και τονίζει ότι θα υπάρξουν διορθώσεις μέσω αποδεικτικών στοιχείων και επίσημων ενστάσεων
Το μήνυμα ότι κανένας έντιμος γεωργός ή κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί, καθώς θα υπάρξει δυνατότητα για αιτήσεις θεραπείας για όσους κρίνουν ότι δεν έλαβαν τις επιδοτήσεις που δικαιούντο με το εφετινό μεταβατικό σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, στο ΕΡΤnews.
Όπως ανέφερε ο ΥπΑΑΤ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που πιστεύουν ότι αδικήθηκαν, να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.
Περιγράφοντας τα τρία σημεία που προκαλούν τυχόν αδικίες, είπε ότι είναι:
1. Το σύστημα monitoring καθώς, με απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφαρμογή του έγινε με πιο αυστηρό τρόπο, με αποτέλεσμα κάποιες καλλιέργειες να κριθούν μη επιλέξιμες.
2. Οι αναντιστοιχίες που παρατηρήθηκαν με τις δηλώσεις του ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τις πληρωμές κατ’ απαίτηση της ΕΕ. Οι αναντιστοιχίες αφορούν σε περίπου 15.000 αγροτεμάχια, κυρίως στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης και Δράμας.
3. Τους κτηνοτρόφους, που ενώ είχαν φορολογικά στοιχεία για να είναι επιλέξιμοι (τιμολόγια για γάλα, κρέας ζωοτροφές), δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν σε επιλέξιμους βοσκοτόπους εντός της περιφέρειας που βρίσκονταν τα κοπάδια τους.
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις παραγωγών ο κ. Τσιάρας ήταν ξεκάθαρος: «Θα δοθεί η δυνατότητα μέσω ενστάσεων και μέσα αποδεικτικών στοιχείων να πάρουν την επιδότηση».
Παράλληλα όμως έστειλε και ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους αγρότες:
«Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι ότι κανένας έντιμος γεωργός και κανένας έντιμος κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι όμως μια μεταβατική χρονιά που επιχειρούμε να μετασχηματίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Είναι μια χρονιά η οποία πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι γίνεται το γενναίο βήμα στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης για τους αγρότες».
Ο κ. Τσιάρας δεν αρνήθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, αλλά ζήτησε να υπάρξει κατανόηση από όλους, αφού η εφετινή είναι μια μεταβατική χρονιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος από 1/1/2026 θα υπάγεται στην ΑΑΔΕ.
«Η ανάγκη μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν. Η ανάγκη μετασχηματισμού του αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που θα λειτουργήσει υπέρ των εντίμων αγροτών».
Ως συνέπειες της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης που συντελείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ,ήταν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις πληρωμές και κάποιοι δεν πληρώθηκαν τα ποσά που ανέμεναν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εντάσεις.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χαρακτήρισε ευρωπαϊκό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας κι επισήμανε ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα σε κεντρικό επίπεδο, για να αντιμετωπισθεί.
Οι δυσκολίες εντοπίζονται στην ένταση της κλιματικής κρίσης, στις συμπιεσμένες τιμές των αγροτικών προϊόντων, στις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και στην ενδεχόμενη διεύρυνση της Ένωσης με την ένταξη της Ουκρανίας.
Όπως ανέφερε ο ΥπΑΑΤ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που πιστεύουν ότι αδικήθηκαν, να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.
Περιγράφοντας τα τρία σημεία που προκαλούν τυχόν αδικίες, είπε ότι είναι:
1. Το σύστημα monitoring καθώς, με απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφαρμογή του έγινε με πιο αυστηρό τρόπο, με αποτέλεσμα κάποιες καλλιέργειες να κριθούν μη επιλέξιμες.
2. Οι αναντιστοιχίες που παρατηρήθηκαν με τις δηλώσεις του ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τις πληρωμές κατ’ απαίτηση της ΕΕ. Οι αναντιστοιχίες αφορούν σε περίπου 15.000 αγροτεμάχια, κυρίως στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης και Δράμας.
3. Τους κτηνοτρόφους, που ενώ είχαν φορολογικά στοιχεία για να είναι επιλέξιμοι (τιμολόγια για γάλα, κρέας ζωοτροφές), δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν σε επιλέξιμους βοσκοτόπους εντός της περιφέρειας που βρίσκονταν τα κοπάδια τους.
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις παραγωγών ο κ. Τσιάρας ήταν ξεκάθαρος: «Θα δοθεί η δυνατότητα μέσω ενστάσεων και μέσα αποδεικτικών στοιχείων να πάρουν την επιδότηση».
Παράλληλα όμως έστειλε και ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους αγρότες:
«Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι ότι κανένας έντιμος γεωργός και κανένας έντιμος κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι όμως μια μεταβατική χρονιά που επιχειρούμε να μετασχηματίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Είναι μια χρονιά η οποία πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι γίνεται το γενναίο βήμα στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης για τους αγρότες».
Ο κ. Τσιάρας δεν αρνήθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, αλλά ζήτησε να υπάρξει κατανόηση από όλους, αφού η εφετινή είναι μια μεταβατική χρονιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος από 1/1/2026 θα υπάγεται στην ΑΑΔΕ.
«Η ανάγκη μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν. Η ανάγκη μετασχηματισμού του αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που θα λειτουργήσει υπέρ των εντίμων αγροτών».
Ως συνέπειες της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης που συντελείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ,ήταν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις πληρωμές και κάποιοι δεν πληρώθηκαν τα ποσά που ανέμεναν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εντάσεις.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χαρακτήρισε ευρωπαϊκό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας κι επισήμανε ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα σε κεντρικό επίπεδο, για να αντιμετωπισθεί.
Οι δυσκολίες εντοπίζονται στην ένταση της κλιματικής κρίσης, στις συμπιεσμένες τιμές των αγροτικών προϊόντων, στις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και στην ενδεχόμενη διεύρυνση της Ένωσης με την ένταξη της Ουκρανίας.
Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα η κυβέρνηση, υπενθύμισε, ότι έχει λάβει μια σειρά μέτρων όπως:
• Η μόνιμη και αυξημένη κατά 50% επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
• Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα αγροεφόδια και φυτοφάρμακα
• Η μείωση στο 13% των αγροτικών μηχανημάτων
• Η μείωση της τιμής του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος
«Θέλουμε να κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα και να κλείσουμε τις παθογένειες, όπως αυτή που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο ΥπΑΑΤ.
Σε ό,τι αφορά τις διαφορές που υπάρχουν στις τιμές «από το χωράφι στο ράφι», ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που ο ίδιος έχει θέσει επανειλημμένως στα Συμβούλια Υπουργών στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις κεντρικά, σε επίπεδο Βρυξελλών, καθώς έχουν σχέση και με το τι πρωτογενή τομέα θέλει η ΕΕ. Και αυτό, όπως σημείωσε, «είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη».
«Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα μόνο για την επισιτιστική ευρωπαϊκή επάρκεια, δηλαδή για να έχει η Ευρώπη αρκετά προϊόντα; Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα της Ευρώπης για να παράγει ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά; Ή απλά θέλουμε τον πρωτογενή τομέα για να συντηρεί την κοινωνική συνοχή; Η απάντηση σε κάθε ερώτηση από αυτές, προφανώς θα κρίνει και το γεγονός ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο συντήρησης και ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα. Δεν είναι μία εύκολη εξίσωση και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Αν σε αυτά τα ερωτήματα προσθέστε το γεγονός ότι επίκεινται μεγάλες ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ότι η είσοδος της Ουκρανίας, η οποία έχει περίπου το 25% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί μια διαφορετική πραγματικότητα στον πρωτογενή ευρωπαϊκό τομέα».
Σε ό,τι αφορά στην Agrotica και τη διεξαγωγή της, με τη συμμετοχή μεγάλων εμπορικών εταιρειών του πρωτογενούς τομέα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σύσκεψη με τους εκπροσώπους τους, υπογραμμίζοντας ότι για το ΥΠΑΑΤ τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα.
«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Όχι μόνο με τις αυξημένες ενισχύσεις για την αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια γενναία αποζημίωση απώλειας εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους; Υπάρχει το Μέτρο 23 που ενεργοποιείται για πρώτη φορά και θα πληρωθεί τις επόμενες ημέρες με ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και με πόρους από το ΠΔΕ, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον αγροτικό κόσμο. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα τοπίο και ένα σύνολο ενεργειών, προφανώς για να στηριχθεί ο αγροτικός κόσμος»
Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ευλογιάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη επιζωοτία η οποία για να αντιμετωπισθεί απαιτείται απόλυτη συνεργασία του Υπουργείου, των ΔΑΟΚ των Περιφερειών και των ιδίων των κτηνοτρόφων. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην αντιμετώπισή της πρέπει να εμπιστευθούμε τους επιστήμονες, τους ανθρώπους που έχουν την πραγματική επιστημονική γνώση.
• Η μόνιμη και αυξημένη κατά 50% επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
• Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα αγροεφόδια και φυτοφάρμακα
• Η μείωση στο 13% των αγροτικών μηχανημάτων
• Η μείωση της τιμής του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος
«Θέλουμε να κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα και να κλείσουμε τις παθογένειες, όπως αυτή που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο ΥπΑΑΤ.
Σε ό,τι αφορά τις διαφορές που υπάρχουν στις τιμές «από το χωράφι στο ράφι», ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που ο ίδιος έχει θέσει επανειλημμένως στα Συμβούλια Υπουργών στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις κεντρικά, σε επίπεδο Βρυξελλών, καθώς έχουν σχέση και με το τι πρωτογενή τομέα θέλει η ΕΕ. Και αυτό, όπως σημείωσε, «είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη».
«Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα μόνο για την επισιτιστική ευρωπαϊκή επάρκεια, δηλαδή για να έχει η Ευρώπη αρκετά προϊόντα; Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα της Ευρώπης για να παράγει ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά; Ή απλά θέλουμε τον πρωτογενή τομέα για να συντηρεί την κοινωνική συνοχή; Η απάντηση σε κάθε ερώτηση από αυτές, προφανώς θα κρίνει και το γεγονός ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο συντήρησης και ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα. Δεν είναι μία εύκολη εξίσωση και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Αν σε αυτά τα ερωτήματα προσθέστε το γεγονός ότι επίκεινται μεγάλες ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ότι η είσοδος της Ουκρανίας, η οποία έχει περίπου το 25% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί μια διαφορετική πραγματικότητα στον πρωτογενή ευρωπαϊκό τομέα».
Σε ό,τι αφορά στην Agrotica και τη διεξαγωγή της, με τη συμμετοχή μεγάλων εμπορικών εταιρειών του πρωτογενούς τομέα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σύσκεψη με τους εκπροσώπους τους, υπογραμμίζοντας ότι για το ΥΠΑΑΤ τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα.
«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Όχι μόνο με τις αυξημένες ενισχύσεις για την αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια γενναία αποζημίωση απώλειας εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους; Υπάρχει το Μέτρο 23 που ενεργοποιείται για πρώτη φορά και θα πληρωθεί τις επόμενες ημέρες με ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και με πόρους από το ΠΔΕ, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον αγροτικό κόσμο. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα τοπίο και ένα σύνολο ενεργειών, προφανώς για να στηριχθεί ο αγροτικός κόσμος»
Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ευλογιάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη επιζωοτία η οποία για να αντιμετωπισθεί απαιτείται απόλυτη συνεργασία του Υπουργείου, των ΔΑΟΚ των Περιφερειών και των ιδίων των κτηνοτρόφων. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην αντιμετώπισή της πρέπει να εμπιστευθούμε τους επιστήμονες, τους ανθρώπους που έχουν την πραγματική επιστημονική γνώση.
Ειδήσεις σήμερα:
Black Friday και Cyber Monday: Διπλασιάστηκαν φέτος οι online αγορές - Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή
Δημογραφική «βόμβα» στην ΕΕ: Μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες
Μισθολογικές αυξήσεις, ενίσχυση του ρόλου τους: Τι προβλέπει για τους υπαξιωματικούς το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
Black Friday και Cyber Monday: Διπλασιάστηκαν φέτος οι online αγορές - Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή
Δημογραφική «βόμβα» στην ΕΕ: Μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες
Μισθολογικές αυξήσεις, ενίσχυση του ρόλου τους: Τι προβλέπει για τους υπαξιωματικούς το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα