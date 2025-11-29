Κώστας Τσιάρας για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανένας έντιμος αγρότης δεν θα αδικηθεί- Υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων

Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα η κυβέρνηση, υπενθύμισε, ότι έχει λάβει μια σειρά μέτρων όπως:• Η μόνιμη και αυξημένη κατά 50% επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο• Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα αγροεφόδια και φυτοφάρμακα• Η μείωση στο 13% των αγροτικών μηχανημάτων• Η μείωση της τιμής του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος«Θέλουμε να κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα και να κλείσουμε τις παθογένειες, όπως αυτή που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο ΥπΑΑΤ.Σε ό,τι αφορά τις διαφορές που υπάρχουν στις τιμές «από το χωράφι στο ράφι», ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που ο ίδιος έχει θέσει επανειλημμένως στα Συμβούλια Υπουργών στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις κεντρικά, σε επίπεδο Βρυξελλών, καθώς έχουν σχέση και με το τι πρωτογενή τομέα θέλει η ΕΕ. Και αυτό, όπως σημείωσε, «είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη».«Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα μόνο για την επισιτιστική ευρωπαϊκή επάρκεια, δηλαδή για να έχει η Ευρώπη αρκετά προϊόντα; Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα της Ευρώπης για να παράγει ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά; Ή απλά θέλουμε τον πρωτογενή τομέα για να συντηρεί την κοινωνική συνοχή; Η απάντηση σε κάθε ερώτηση από αυτές, προφανώς θα κρίνει και το γεγονός ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο συντήρησης και ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα. Δεν είναι μία εύκολη εξίσωση και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε. Αν σε αυτά τα ερωτήματα προσθέστε το γεγονός ότι επίκεινται μεγάλες ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ότι η είσοδος της Ουκρανίας, η οποία έχει περίπου το 25% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί μια διαφορετική πραγματικότητα στον πρωτογενή ευρωπαϊκό τομέα».Σε ό,τι αφορά στην Agrotica και τη διεξαγωγή της, με τη συμμετοχή μεγάλων εμπορικών εταιρειών του πρωτογενούς τομέα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σύσκεψη με τους εκπροσώπους τους, υπογραμμίζοντας ότι για το ΥΠΑΑΤ τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα.«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Όχι μόνο με τις αυξημένες ενισχύσεις για την αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια γενναία αποζημίωση απώλειας εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους; Υπάρχει το Μέτρο 23 που ενεργοποιείται για πρώτη φορά και θα πληρωθεί τις επόμενες ημέρες με ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και με πόρους από το ΠΔΕ, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον αγροτικό κόσμο. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα τοπίο και ένα σύνολο ενεργειών, προφανώς για να στηριχθεί ο αγροτικός κόσμος»Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ευλογιάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη επιζωοτία η οποία για να αντιμετωπισθεί απαιτείται απόλυτη συνεργασία του Υπουργείου, των ΔΑΟΚ των Περιφερειών και των ιδίων των κτηνοτρόφων. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην αντιμετώπισή της πρέπει να εμπιστευθούμε τους επιστήμονες, τους ανθρώπους που έχουν την πραγματική επιστημονική γνώση.