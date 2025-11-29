Δεν επηρεάζονται Aegean και Sky express από το πρόβλημα στα Airbus - Δείτε τις ανακοινώσεις τους

Κλείσιμο

Η ανακοίνωση της Airbus

Η ανακοίνωση της AEGEAN

Σύμφωνα με το Skynews οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν επηρεαστεί από το πρόβλημα λογισμικού είναι οι:Σημειώνεται πως οι επιπτώσεις διαφέρουν για κάθε εταιρεία. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, η British Airways έχει τρία αεροσκάφη που επηρεάζονται, αλλά επειδή ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός, η εταιρεία δεν προβλέπει καμία επίδραση στις πτήσεις της. Η EasyJet αναφέρει ότι το πρόβλημα θα οδηγήσει σε «ορισμένες διαταραχές» και θα ενημερώσει άμεσα τους πελάτες της εάν επηρεαστούν, ενώ η Wizz Air λέει ότι ορισμένες από τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να επηρεαστούν.Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) θα εκδώσει οδηγία σχετικά με την αξιοπλοΐα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Airbus.Για τα περίπου δύο τρίτα των αεροσκαφών που επηρεάζονται από το μέτρο, η ανάκληση θα οδηγήσει σε μια σχετικά σύντομη καθήλωσή τους στο έδαφος, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες θα επιστρέψουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού. Για τα υπόλοιπα η καθήλωση στο έδαφος μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας.Ωστόσο, το μέγεθος της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, καθώς το θέμα αυτό προκύπτει λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιούνται τα περισσότερα ταξίδια της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πλησιάζει και η εορταστική περίοδος.Το περιστατικό που προκάλεσε την επιχείρηση επισκευής αφορούσε αεροπλάνο τηςπου εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου. Η πτήση έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα και τουλάχιστον 15 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε χρήση, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.Η Airbus στην ανακοίνωσή της για το πρόβλημα που έχει προκύψει με το λογισμικό αναφέρει: «Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.Κατά συνέπεια, η Airbus εντόπισε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας A320 που βρίσκονται επί του παρόντος σε υπηρεσία και ενδέχεται να επηρεαστούν.Η Airbus συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές για να ζητήσει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων από τους αερομεταφορείς μέσω μιας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς (AOT) με σκοπό την εφαρμογή της διαθέσιμης προστασίας λογισμικού και/ή υλικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας πτήσης του στόλου. Αυτή η AOT θα αντικατοπτρίζεται σε μια οδηγία έκτακτης αεροναυτιλίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές στις πτήσεις για τους επιβάτες και τους πελάτες. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκαλείται και θα συνεργαστούμε στενά με τους αερομεταφορείς, διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη και υπέρτατη προτεραιότητά μας».Στην ανακοίνωσή της η AEGEAN αναφέρει τα εξής: «Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας.»