Σφοδρή καταιγίδα στην Αττική: Δυνατός αέρας, βροχή και χαλάζι σε πολλές περιοχές - Δείτε βίντεο

Μία έντονη καταιγίδα, με δυνατό αέρα και χαλάζι, ξέσπασε τα μεσάνυχτα στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.



Η καταιγίδα, σύντομης διάρκειας, αλλά σφοδρή, ξεκίνησε από τα νότια προάστια και γρήγορα επεκτάθηκε προς τα δυτικά και βόρεια προάστια, ενώ έφτασε και στο κέντρο της Αθήνας.

Η νέα καταιγίδα εμφανίστηκε λίγες ώρες μετά την πρωινή καταιγίδα, η οποία είχε ήδη δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο λεκανοπέδιο.

Στον Πειραιά, η χαλαζόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τους δρόμους να καλύπτονται από το χαλάζι, ενώ η εικόνα της καταιγίδας αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο παρακάτω βίντεο.



Ο καιρός το Σάββατο

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο 29/11 αναφέρει ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για:α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέριβ. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμαΝεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.