Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Σε κάθε σύστημα υγείας υπάρχουν οι πρωταγωνιστές οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή και εκείνοι που δεν βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά χωρίς τη δική τους αδιάκοπη λειτουργία, καμία υγειονομική δομή δεν θα μπορούσε να σταθεί. Στην Ελλάδα, αυτός ο κρυφός αλλά απολύτως καθοριστικός πυλώνας είναι η DEMO. Μια φαρμακοβιομηχανία που έχει χτίσει τη φήμη της όχι μόνο πάνω στην παραγωγική της ισχύ, αλλά πάνω στην ουσιαστική συμβολή της στη δημόσια υγεία.

Η DEMO αποτελεί σήμερα την καρδιά της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων και κρίσιμων υλικών. Προμηθεύει, προβλέπει, σχεδιάζει, οργανώνει. Από τα ενέσιμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα νοσοκομεία έως τα φάρμακα που σώζουν ζωές σε μονάδες εντατικής θεραπείας, η παρουσία της είναι αθόρυβη αλλά πανταχού παρούσα. Το εργοστάσιό της στο Κρυονέρι, το μεγαλύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς στην παραγωγή ενεσίμων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες επάρκειας του εθνικού συστήματος υγείας.



Το κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της λειτουργίας γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν εξετάσει κανείς τις διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών. Η πανδημία, οι αναταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, οι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα, όλα ανέδειξαν την αξία των χωρών που διαθέτουν ισχυρή εγχώρια παραγωγή. Στην Ελλάδα, η DEMO ήταν η εταιρεία που μπόρεσε να ανταποκριθεί άμεσα, να εξασφαλίσει κρίσιμα προϊόντα, να προλάβει ελλείψεις και να κρατήσει ζωντανή τη ροή φαρμάκων σε περίοδο έντονης πίεσης. Με άλλα λόγια, λειτούργησε ως η πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας απέναντι στην αβεβαιότητα.

Κι όμως, ο ρόλος της DEMO δεν περιορίζεται στη διασφάλιση της επάρκειας. Σήμερα, η εταιρεία επανεφευρίσκει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία μέσα από στρατηγικές επενδύσεις, που ξεφεύγουν από τα όρια της κλασικής παραγωγής και ανοίγουν στην Ελλάδα τον δρόμο για κάτι που μέχρι σήμερα έλειπε εντελώς: τη βιοτεχνολογική παραγωγή φαρμάκων.

Με τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου Κέντρου Βιοτεχνολογίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η DEMO ιδρύει έναν νέο κλάδο στη χώρα. Εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, ανάπτυξη μονοκλωνικών αντισωμάτων, παραγωγή παρτίδων για κλινικές μελέτες, βιοτεχνολογικά φάρμακα που θα ενισχύσουν τη θεραπευτική φαρέτρα των γιατρών. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία ενός οικοσυστήματος που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Η εταιρεία δεν δημιουργεί απλώς μια μονάδα. Δημιουργεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η Ελλάδα για την επόμενη γενιά θεραπειών.



Παράλληλα, η ίδρυση της Βιο-Ακαδημίας αποτελεί μια τομή για το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό. Έμπειροι ερευνητές από το εξωτερικό εκπαιδεύουν νέους επιστήμονες από ελληνικά πανεπιστήμια, προσφέροντας εξειδίκευση στην αιχμή της τεχνολογίας. Το brain gain δεν είναι για τη DEMO μια θεωρητική επιδίωξη, αλλά απτή πραγματικότητα. Οι επιστήμονες του αύριο βρίσκουν στη χώρα τους υποδομές, περιβάλλον ανάπτυξης και προοπτική – στοιχεία που συνήθως αναζητούν στο εξωτερικό.

Σε εθνικό επίπεδο, το όφελος είναι τεράστιο. Η εγχώρια παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζει την εξάρτηση της χώρας από αγορές του εξωτερικού, θωρακίζει την παροχή φαρμάκων υψηλού κόστους και αποτρέπει τον κίνδυνο ελλείψεων που θα μπορούσαν να κοστίσουν ζωές. Επιπλέον, η δυνατότητα παραγωγής δοκιμαστικών παρτίδων για διεθνείς εταιρείες δημιουργεί μια νέα πηγή εσόδων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη των κλινικών δοκιμών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επένδυση της DEMO αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η Ευρώπη επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στην παραγωγή φαρμάκων και πρώτων υλών, απομακρυνόμενη από την εξάρτηση από τρίτες χώρες. Η Ελλάδα, μέσω της DEMO, εισέρχεται δυναμικά σε αυτή τη στρατηγική προτεραιότητα. Με την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων χημικής και βιολογικής προέλευσης, και με την ενίσχυση της κλινικής έρευνας, η χώρα συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της εποχής.

Όσο η DEMO αναπτύσσεται, ο κοινωνικός της ρόλος γίνεται ολοένα και πιο καθοριστικός. Δεν είναι μόνο οι 1.800 εργαζόμενοι, οι εξαγωγές σε περισσότερες από 85 χώρες ή η παρουσία της ως επίσημου προμηθευτή του ΟΗΕ, της UNICEF και του ΠΟΥ. Είναι ότι κάθε προϊόν που παράγει, κάθε επενδυτική της κίνηση, κάθε υποδομή που δημιουργεί, συμβάλλει σε έναν βασικό στόχο, να στηρίζεται η υγεία του πολίτη σε ένα σύστημα ισχυρό, λειτουργικό και σύγχρονο.

Η DEMO δεν παράγει μόνο φάρμακα. Παράγει σταθερότητα και σιγουριά. Παράγει τις προϋποθέσεις για ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί για όλους, σήμερα και στο μέλλον. Μια ελληνική εταιρεία που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει, δίνοντας νέα διάσταση στον όρο «κοινωνικός ρόλος» μέσα από την επιστήμη, την παραγωγή και την υπευθυνότητα.