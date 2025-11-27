Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Νικόλας Μαλακοδήμος: Το τάμα της οικογένειας και η δημιουργία νέου ογκολογικού νοσοκομείου
Νικόλας Μαλακοδήμος: Το τάμα της οικογένειας και η δημιουργία νέου ογκολογικού νοσοκομείου
Μια πρωτοβουλία της LA VIE EN ROSE που ενισχύει την ανθρώπινη πλευρά της φροντίδας, προσφέροντας ελπίδα και ουσιαστική στήριξη σε όσους δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη με αξιοπρέπεια.
Την είδηση της δωρεάς ύψους 5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου ογκολογικού νοσοκομείου επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της εταιρείας LA VIE EN ROSE, Νίκος Μαλακοδήμος, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό». Η εταιρεία, πιστή στη διαχρονική της δέσμευση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη στήριξη των ασθενών, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές παθήσεις, συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες υψηλής κοινωνικής αξίας.
Το νέο σύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο που θα ανεγερθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την υγειονομική περίθαλψη της χώρας. Οι προηγμένες υποδομές και ο καινοτόμος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που θα ενσωματωθούν στο έργο στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η λειτουργία του νοσοκομείου θα συμβάλει στη σωστότερη κατανομή των περιστατικών, μειώνοντας την ταλαιπωρία και την υπερφόρτωση στα υπάρχοντα ογκολογικά κέντρα. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συμπληρώσει μια ευρύτερη στρατηγική κοινωνικών παρεμβάσεων της LA VIE EN ROSE, με γνώμονα τη στήριξη της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού συνόλου.
Μόλις στις αρχές Νοεμβρίου η εταιρεία προχώρησε στη χρηματοδότηση ενός νέου, υπερσύγχρονου ρομποτικού μηχανήματος στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο (Αγία Όλγα). Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ένα από τα μόλις τρία του είδους του που λειτουργούν στην Ευρώπη και εγκαινιάστηκε παρουσία του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη. Η προσθήκη του έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των χειρουργικών δυνατοτήτων του νοσοκομείου, επιτρέποντας την εφαρμογή πιο ακριβών, στοχευμένων και λιγότερο επεμβατικών θεραπειών, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη μετεγχειρητική πορεία και μικρότερο χρόνο αποκατάστασης για τους ασθενείς.
Παράλληλα, το περασμένο καλοκαίρι, η LA VIE EN ROSE προχώρησε σε ακόμη μια σημαντική πρωτοβουλία, προσφέροντας δωρεά ύψους 1.100.000 ευρώ στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι». Η συγκεκριμένη ενίσχυση επέτρεψε την προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων, αναβαθμίζοντας τόσο τις διαγνωστικές όσο και τις θεραπευτικές δυνατότητες του ιδρύματος. Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, ενισχύοντας τη μάχη κατά του καρκίνου σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα.
Η δωρεά των 5 εκατ. ευρώ εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο πρωτοβουλιών της LA VIE EN ROSE για την ενίσχυση της υγείας και την υποστήριξη των ασθενών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην κοινωνική προσφορά. Η υλοποίηση του νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αναμένεται να αποτελέσει μια διαχρονική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και συμπληρωματικά προς τη δημόσια περίθαλψη, αφήνοντας πραγματικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα