Νικόλας Μαλακοδήμος: Το τάμα της οικογένειας και η δημιουργία νέου ογκολογικού νοσοκομείου

Μια πρωτοβουλία της LA VIE EN ROSE που ενισχύει την ανθρώπινη πλευρά της φροντίδας, προσφέροντας ελπίδα και ουσιαστική στήριξη σε όσους δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη με αξιοπρέπεια.