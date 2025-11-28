Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Sponsored Content

Η ελληνική αγορά ενέργειας αλλάζει μορφή, και στο κέντρο αυτής της αλλαγής συστήνεται η Enerwave, διάδοχος της ELPEDISON, μετά την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου από την HELLENiQ ENERGY. Η εταιρεία έρχεται να συμπληρώσει ένα μεγάλο σχέδιο που εξελισσόταν εδώ και χρόνια και, ήδη από την πρώτη στιγμή, δείχνει πως πρόκειται για ένα βήμα ουσίας για το επόμενο στάδιο του ενεργειακού τοπίου της χώρας.Με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε Θίσβη και Θεσσαλονίκη, ένα δίκτυο 35 καταστημάτων που συνεχώς επεκτείνεται και χαρτοφυλάκιο που καλύπτει ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, ηπατά σε γερά θεμέλια. Η υποστήριξη της HELLENiQ ENERGY, μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές δυνάμεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της δίνει τον χώρο και τη βαρύτητα να αναπτυχθεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, περιγράφει τη δημιουργία της νέας εταιρείας ως το επίσημο κλείσιμο του στρατηγικού σχεδίου VISION 2025, ενός σχεδίου που επαναπροσδιόρισε τον ρόλο του Ομίλου στο ενεργειακό οικοσύστημα. Τονίζει ότι ησυστήνεται ως μια «ξεχωριστή εταιρεία ενέργειας, κοντά στον σύγχρονο πελάτη και με ουσιαστική αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον». Η φράση αυτή αποτυπώνει καθαρά το εύρος της στρατηγικής κίνησης: νέο όνομα, νέα ταυτότητα και, κυρίως, ένας νέος τρόπος να αντιλαμβάνεται κανείς την ενέργεια.Η μετάβαση από την ELPEDISON στηνείναι το αποτέλεσμα ενός πολυετούς σχεδίου, το οποίο προετοίμασε το έδαφος για μια ενιαία, πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας. Με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών και την παρουσίαση μιας νέας εταιρικής ταυτότητας σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, η HELLENiQ ENERGY συγκροτεί έναν μηχανισμό που λειτουργεί ενιαία: από την παραγωγή μέχρι την τελική προμήθεια.αξιοποιεί το τεχνολογικό, παραγωγικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο που κληρονομεί, ενώ συνδέεται άμεσα με το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων Αποθήκευσης του Ομίλου. Η ένταξή της στον ευρύτερο σχεδιασμό είναι ουσιαστική. Η νέα εταιρεία συμπληρώνει τον κύκλο, φέρνοντας την παραγωγή και την προμήθεια πιο κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα της αγοράς και τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.Οι συνεργασίες με την ΕΚΟ και τις υπόλοιπες θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική της. Ανοίγουν την πόρτα σε νέα κοινά, διευρύνουν την εμπορική παρουσία και δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων προϊόντων που συνδυάζουν καύσιμα, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του Ομίλου δημιουργεί έναν ενιαίο κύκλο που μπορεί να καλύψει τον καταναλωτή σε κάθε ενεργειακή του ανάγκη.Όπως τόνισε κ. Σιάμισιης, η δημιουργία τηςσηματοδοτεί το ουσιαστικό κλείσιμο του VISION 2025 και αποτελεί το πρώτο βήμα μιας εταιρείας που φιλοδοξεί να γίνει «ο νέος, ισχυρός πυλώνας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου», με στόχο να προσφέρει αξία στον πελάτη και την κοινωνία.διαμορφώνει έναν νέο τρόπο πρόσβασης στην ενέργεια. Το δίκτυο των καταστημάτων της, ανανεωμένο και εκτεταμένο, προσφέρει στον καταναλωτή μια εμπειρία εξυπηρέτησης που συνδυάζει τεχνογνωσία, αξιοπιστία και άμεση επαφή. Η δυνατότητα παροχής πράσινων υπηρεσιών προς οικιακούς και επιχειρησιακούς πελάτες διασφαλίζει επιπλέον προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της. .Η σύνδεσή της με τις επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε ΑΠΕ δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύσκολα συναντά κανείς στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία, χάρη στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, την τεχνογνωσία και το αναπτυσσόμενο δίκτυό της, μπορεί να στηρίξει την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης με τρόπο σταθερό και εφαρμόσιμο.Με ισχυρές βάσεις, ξεκάθαρη στρατηγική και την υποστήριξη ενός μεγάλου Ομίλου, ηαναδεικνύεται σε νέο πυλώνα που θα δώσει ώθηση στην πράσινη μετάβαση της χώρας. Είναι η αρχή ενός ενεργειακού μοντέλου που επιδιώκει να είναι πιο καθαρό, πιο αξιόπιστο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.