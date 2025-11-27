Εορταστικό ωράριο 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, οι Κυριακές με ανοιχτή αγορά
Εορταστικό ωράριο Χριστούγεννα Καταναλωτές Τιμές

Εορταστικό ωράριο 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, οι Κυριακές με ανοιχτή αγορά

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025 -  Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα

Εορταστικό ωράριο 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, οι Κυριακές με ανοιχτή αγορά
Κορυφώνεται η κίνηση στην εορταστική αγορά εν όψει και των προσφορών της Black Friday 2025, με τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τα δώρα να παραμένουν σταθερά οι ίδιες, με την ένδυση και υπόδηση στην κορυφή, τα δώρα, τα παιχνίδια και τα καλλυντικά να ακολουθούν, ενώ οι έμποροι προσδοκούν ότι ο τζίρος τους θα ξεπεράσει τα περυσινά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά το ωράριο των καταστημάτων την Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων) το ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ.

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Ποιες ημέρες είναι ανοιχτά τα μαγαζιά


Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής: 

-Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
-Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
-Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
-Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
-Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
-Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
-Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
-Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
-Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
-Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
-Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
-Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
-Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
-Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
-Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:

-30 Νοεμβρίου 2025
-14 Δεκεμβρίου 2025
-21 Δεκεμβρίου 2025
-28 Δεκεμβρίου 2025

Πότε είναι η Black Friday 2025 και πότε η Cyber Monday 2025

-Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025
-Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)

Τι ισχύει για τους εργαζομένους τις Κυριακές

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για όσους απασχολούνται σε Κυριακές απαιτείται προσαύξηση 75% επί του ωρομισθίου.
Αν η εργασία δεν ξεπερνά τις πέντε ώρες, δεν απαιτείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης· ωστόσο η προσαύξηση καταβάλλεται κανονικά.

Για το ρεπό που δικαιούνται, ο νόμος 5157/2024 προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

