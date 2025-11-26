Η Adel σφυροκοπά τη δυτική Ελλάδα - 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία: Περιορίστε τις μετακινήσεις
Προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η έντονη βροχόπτωση που πλήττει το νησί. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel, με το 112 να στέλνει μηνύματα στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», γράφει το μήνυμα του 112. Ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε νωρίτερα πως στην Αιτωλοακαρνανία η κορυφή του νέφους της καταιγίδας ξεπέρασε σε ύψος τα 11 χιλιόμετρα.
Αρκετοί δρόμοι στο νησί έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το corfutvnews.gr. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κληθεί για απάντληση υδάτων στο Κοκκινί και στον Ποταμό όπου όλοι οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, καθώς επίσης και στην Κυρά Χρυσικού όπου έπεσε δέντρο, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr. Στο γεφύρι στο χωριό Άφρα τα νερά έχουν «φουσκώσει» ενώ ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025
🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025
🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice
Πλημμύρες στην ΚέρκυραΗ καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις στις 19:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.
Ταυτόχρονα, παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.
Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Λογω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. Μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» και το Ρίβιο Αιτωλοακαρνανίας, με πολύ μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς η στάθμη τους ανεβαίνει διαρκώς λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, σύμφωνα με το aitolianews.gr.
Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.
Κατά πληροφορίες, γυναίκα στην Κέρκυρα που είχε υποβληθεί πρόσφατα σε καισαρική έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά της.
Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες και να παραμένουν ασφαλείς.
Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση».
Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς επίσης και του δήμου νοτιας Κέρκυρας.
Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.
Ταυτόχρονα, την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθώς και των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ξηρομέρου, για την αύριο Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.
Ο Θοδωρής Κολυδάς παραθέτει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία κατά το επόμενο 24ωρο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων σε δύο βασικές περιοχές της χώρας. Η δυτική ηπειρωτική χώρα -κυρίως η δυτική Πελοπόννησος και το Ιόνιο- αποτελεί την περιοχή υψηλότερου κινδύνου, καθώς προβλέπονται εκτεταμένες ηλεκτρικές εκκενώσεις και αυξημένη πιθανότητα χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία και τα παράκτια της Αιτωλοακαρνανίας. Τοπικά αναμένονται ισχυροί άνεμοι με δυνατότητα δημιουργίας συσσωρεύσεων νερού, καθώς ο συνδυασμός αυξημένης ατμοσφαιρικής αστάθειας και δυναμικής υποστήριξης στα 500 hPa ενισχύει την εκδήλωση έντονων φαινομένων.
Παράλληλα, σημαντική δραστηριότητα αναμένεται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου οι καταγίδες που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη κεραυνική πυκνότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις μικρομεγέθους, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Κολυδά στο kolydas.eu. Περιοχές όπως η Καβάλα και το Παγγαίο, οι Σέρρες, η Δράμα, η νοτιοδυτική Ροδόπη και τα παράκτια της Ξάνθης βρίσκονται μέσα σε ζώνες αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς η διάταξη των αέριων μαζών στο Θρακικό ενισχύει την τοπική αστάθεια.
Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται αρχικά στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποκτήσουν πιο έντονα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα, οι καταιγίδες θα συνδυαστούν από χαλαζοπτώσεις, τοπικά ισχυρές και η Πέμπτη προβλέπεται να είναι ημέρα αυξημένης επικινδυνότητας. Χαλαζοπτώσεις είναι πιθανές, με τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για χαλάζι σημαντικού μεγέθους. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ παροδικά έντονα φαινόμενα δεν αποκλείεται ακόμη και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η κακοκαιρία θα επιμείνει και την Παρασκευή 28/11, με τα πιο έντονα φαινόμενα να μετατοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Δείτε βίντεο:
Πλημμύρες στην ΑιτωλοακαρνανίαΠλημμύρες σημειώθηκα στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια, σύμφωνα με το sinidisi.gr.
Αγρίνιο: Υπερχείλιση ρέματος στην περιοχή ΖευγαράκιΠροβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν και στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.
Επέστρεψε στην Αθήνα πτήσηΗ απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 20:30 επέστρεψε προς Αθήνα.
Κλειστά σχολεία
Προειδοποίηση Κολυδά για δυτική Πελοπόννησο και Ιόνιο
