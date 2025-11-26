Η Adel σφυροκοπά τη δυτική Ελλάδα - 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία: Περιορίστε τις μετακινήσεις

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Λογω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.



Πλημμύρες στην Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Υπερχείλιση ρέματος στην περιοχή Ζευγαράκι

Επέστρεψε στην Αθήνα πτήση



Κλειστά σχολεία



Προειδοποίηση Κολυδά για δυτική Πελοπόννησο και Ιόνιο