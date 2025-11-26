Σύννεφο ύψους 11 χιλιομέτρων στην Αιτωλοακαρνανία, ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Adel – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει πως την Πέμπτη η Adel την Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη δυτική Ελλάδα και θα κινείται αργά ανατολικά
Η κακοκαιρία Adel έχει αρχίσει ήδη και επηρεάζει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές. Η κορύφωση αναμένεται το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή όπου θα βρέχει σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει πως την Πέμπτη η Adel την Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα και θα κινείται αργά ανατολικά «τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε νότιο ρεύμα» και «εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή- όπου το σύστημα θα μετακινηθεί ανατολικότερα».
Ο κ. Κολυδάς αναφέρει πως στην Αιτωλοακαρνανία η κορυφή του νέφους της καταιγίδας έχει ξεπεράσει σε ύψος τα 11 χιλιόμετρα. «Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύτταρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (overshooting tops). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα», σύμφωνα με τον κ. Κολυδά.
Η τροπόπαυση είναι το όριο ανάμεσα στη τροπόσφαιρα -το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας όπου ζούμε και όπου συμβαίνει ο καιρός- και τη στρατόσφαιρα - το επόμενο, πιο σταθερό στρώμα.
Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως και σήμερα στα δυτικά ήταν υψηλά τα επίπεδα βροχών, αλλά όχι σαν τις προηγούμενες ημέρες. «Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα, ενώ την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το «αστρονομικό» ποσό των την 256 mm», συμπληρώνει.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη (27/11) τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.
Την Πέμπτη έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος.
Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, ενώ θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.
Την Παρασκευή (28/11) η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Πέμπτη 27/11, 00:00 - 03:00, Πέμπτη 27/11, 09:00 - 12:00 και Πέμπτη 27/11, 21:00 - 24:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι μαύρες κουκκίδες απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη έως 2 εκατοστά, τα κόκκινα τρίγωνα απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη μεγαλύτερα των 2 εκατοστών, ενώ οι λευκές κουκκίδες δείχνουν πού αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.
Δείτε τους χάρτες:
⚠️⚠️⚠️Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 26, 2025
