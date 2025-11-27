Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, «Μαγειρικό Ημερολόγιο Δεκεμβρίου»

Μια έκπληξη κάθε μέρα: Τι μαγειρεύουμε τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς!: Πρώτες ύλες, συνταγές και τεχνικές για ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα και εντυπωσιακά γλυκά.: Ταιριάσματα, συμβουλές και χρηστικές οδηγίες για τους οίνους των γιορτινών τραπεζιών.Ένα μαγειρικό καλεντάρι με συνταγές για κάθε μέρα του μήνα, καθηµερινές, κυριακάτικες και γλυκές, μαζί με ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κρασιά των γιορτινών τραπεζιών, κυριαρχούν αυτόν τον μήνα στις σελίδες του Cantina. Υλικά εποχής, φρέσκες ιδέες, αρώματα που ζεσταίνουν το σπίτι και υφές που θυμίζουν ότι το πιο όμορφο τραπέζι είναι αυτό που μας φέρνει κοντά. Φορέσαµε τα καλά µας λοιπόν για να υποδεχθούµε με τους αναγνώστες τις γιορτές του Δεκεµβρίου….Ξεφυλλίστε το τεύχος και απολαύστε:: Ζαχαροπλαστική πέρα από τη γεύσηΟ ζαχαροπλάστης Δημήτρης Οικονομίδης εξηγεί πώς η τεχνική και οι ιστορίες συνδέονται με το design σε κάθε γλυκό του.: Ζάχαρη, η γλυκιά εξουσίαΑπό φάρμακο σε σύμβολο ευμάρειας και βασικό στοιχείο της σύγχρονης διατροφής, η ζάχαρη άλλαξε τον κόσμο ‒ κυριολεκτικά.Ο Σπύρος Πεδιαδιτάκης και η ομάδα του δίνουν νέα πνοή στα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Οι συνταγές έρχονται στη ζωή με βιολογικά υλικά, πάθος και μια χορογραφία ακριβείας μέσα σε λίγα τετραγωνικά.Οι δημιουργικοί σεφ και επιχειρηματίες που έχουν δημιουργήσει σχολή στην ελληνική εστίαση.Ο σύμβουλος γαστρονομίας και επικοινωνίας εξηγεί τη νέα πραγματικότητα της εστίασης που διαμορφώνει έναν κλάδο σε διαρκή μετάβαση και εξέλιξη.Το ανθρώπινο αποτύπωμα πίσω από ένα εμβληματικό brand.Ακόμα:Πώς επιλέγουμε κρασί για το γιορτινό τραπέζι; Τι σερβίρουμε σε μπουφέ; Τι κάνουμε τα αφρώδη και ποια είναι η σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος; Γι’ αυτά και άλλα πολλά έχουμε τις απαντήσεις.-Σαράντα οίνοι για το γιορτινό τραπέζι. Δοκιμάζουμε και προτείνουμε λευκά, ροζέ, κόκκινα, αφρώδη και γλυκά κρασιά, για να συνοδεύσουν κάθε στιγμή των γιορτών με στυλ και γεύση.Το ημερολόγιο συνταγών μας, ανοίγοντας εμπνευσμένα τον δρόμο μέχρι τα ρεβεγιόν της χρονιάς μας!Όλα πλούσια, όλα εντυπωσιακά, όλα ξεχωριστά με τις καλύτερες πρώτες ύλες της εποχής!Από 1η Δεκεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου, μαγειρεύουμε από κάτι διαφορετικό, είτε σούπα, είτε πίτα, σαλάτες, κυρίως πιάτα και υπέροχα επιδόρπια.Μπαίνουμε στην κουζίνα και ετοιμάζουμε απόστον φούρνο, με πέστροφα,, φέτα & κύμινο,με σάλτσα ατζίκα,με πατάτες,καιμε φύλλο σφολιάτας,με σουτζούκι & πορτοκάλι,& τραγανό σκορδόψωμο,& γραβιέρα,με καραμελωμένες γλυκοπατάτεςμέχρι& σύκα,Για τις ονομαστικές εορτές και τα ρεβεγιόν όμως έχουμε ετοιμάσει Πέντε Μενού που θα κλέψουν τις εντυπώσεις:Ένα υπέροχο μενού με βάση το ψάρι και τα θαλασσινά, από τον Μάκη ΓεωργιάδηΤαρτάκι γεμιστό με αθηναϊκή, Πικάντικες γαρίδες με σαλάτα κουσκούς, Ντολμάδες με θαλασσινά αυγολέμονο, Λαβράκι σοτέ με σάλτσα λεμονιού & βουτυράτες πατάτες, Γλυκό με εργολάβους, κρέμα λεμονιού & φρούτα του δάσουςΏρα για πάρτυ με ένα μοντέρνο και πεντανόστιμο finger food, από τον Γρηγόρη Χέλμη.Μπρουσκέτες με αντζούγιες, ελιές & αγγουράκι τουρσί, Κροκέτα μανιτάρι με παρμεζάνα & φουντούκι, Μίνι τορτίγιες με ξιφία, πιπεριές & κρεμμύδι, Σάντουιτς Patty Melt, Μπουκιές κοτόπουλο Κιέβου, Σπανακόπιτα σε τορτίγιαΈνα καθιστό μενού για το λαμπρό ρεβεγιόν με πρωταγωνιστή το roast beef, από την Εύα Μονοχάρη.Λαμπνέ με ψητά λαχανάκια Βρυξελλών, Σούπα με καρότο, παντζάρι & φινόκιο, Σαλάτα με λαχανικά & φρούτα εποχής, Roast beef με «ξηρή μαρινάδα», μανιτάρια & σάλτσα πορτοκάλι, Γλυκοπατάτες με βούτυρο μυρωδικών & παρμεζάνα, Île flottante με γεύση μελομακάρονοΑνήμερα απολαμβάνουμε πιάτα με πλούσια γεύση και αρώματα με σταρ το μοσχαρίσιο ρολό, από τον Φάνη Μαϊκαντή.Κρεμμυδόσουπα & πατέ πουλερικών σε τραγανό ψωμί, Κρεατόπιτα με τραχανά & άγρια μανιτάρια, Σαλάτα με λωτό, καρότα, αντίδια & κυανό τυρί, Μοσχαρίσιο ρολό & πιλάφι με φουντούκια και νιφάδες κακάο, Γλυκοπατάτες με σάλτσα ξινομυζήθραςΈνα εντυπωσιακό μενού για το ρεβεγιόν της χρονιάς μας με το χοιρινό σε πρώτο πλάνο, από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο.Μπουκιές τραχανά με Μετσοβόνε & δεντρολίβανο, Ζωμός κοτόπουλου με πλιγούρι & «καμένο» βούτυρο, Χοιρινή πανσέτα με γλάσο πετιμέζιου & πουρές πατάτας με καβουρμά, Γαλατόπιτα Ηπείρου με κρέμα λεμονιού