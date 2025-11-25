Δικηγόροι: Debate υποψήφιων προέδρων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τη Διαμεσολάβηση
Οι επτά υποψήφιοι πρόεδροι του ΔΣΑ, προερχόμενοι από διαφορετικές παρατάξεις, συζήτησαν για το σήμερα και το αύριο της Διαμεσολάβησης
Σε μια κοινωνία όπου οι δημόσιες συζητήσεις συχνά οδηγούν σε πόλωση και διχασμούς, με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας, συζήτηση των υποψηφίων προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το μέλλον της Διαμεσολάβησης λίγες μέρες πριν τις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου και οργάνων στους δικηγορικούς συλλόγους.
Οι επτά υποψήφιοι πρόεδροι του ΔΣΑ – Δημήτρης Αναστασόπουλος, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Θωμάς Καμενόπουλος, Νάσος Καμπαγιάννης, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Αλέξανδρος Μαντζούτσος και Θέμης Σοφός – βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί σε κοινή εκδήλωση με αφετηρία ένα θέμα που ενώνει: τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία δύο μελών του ΔΣΑ, της Νανάς Παπαδογεωργάκη και της Μαρίας Φαροπούλου. Σε κλίμα ανοιχτού διαλόγου, μίλησαν για το πώς λειτουργεί σήμερα ο θεσμός στην Ελλάδα, για τη σχέση του με τους πολίτες, τους δικηγόρους και τους διαμεσολαβητές, αλλά και για το πώς μπορούν να ενισχυθούν ο ρόλος και η απήχησή του.
Οι υποψήφιοι πρόεδροι μίλησαν με ειλικρίνεια για το σήμερα και το αύριο της Διαμεσολάβησης. Άλλοι στάθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης των δικηγόρων, άλλοι στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, άλλοι στην αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων όπως η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία ή η ποινική συνδιαλλαγή. Κοινός παρονομαστής όλων: η επιθυμία ο θεσμός να μην παραμένει μόνο μία εναλλακτική προσέγγιση στις διαφορές, αλλά να γίνει ουσιαστική επιλογή για περισσότερους πολίτες.
Μέσα από τις τοποθετήσεις τους, επτά υποψήφιοι πρόεδροι για το αξίωμα του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, μοιράστηκαν, παρουσία πλήθους δικηγόρων και διαμεσολαβητών, οράματα και προτάσεις για το μέλλον της διαμεσολάβησης και απάντησαν στον καταιγισμό ερωτήσεων που ακολούθησε. Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο, όμως, δεν ήταν τόσο τα λόγια ή οι θέσεις, αλλά το ήθος της συζήτησης. Αξίζει να επισημανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης δεν υπήρξε αντιπαράθεση από τους υποψηφίους προέδρους. Αντίθετα επικράτησε η κοινή πεποίθηση ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει μπροστά του μια σημαντική ευκαιρία να ηγηθεί μιας σταδιακής και ουσιαστικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο
προσεγγίζουμε και επιλύουμε τις διαφορές μας.
Οι τοποθετήσεις των υποψηφίων προέδρων - παρά τις διαφοροποιήσεις τους σε πολλά άλλα ζητήματα του κλάδου - συνέκλιναν στο θεμελιώδες, ότι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο κάθε διαδικασίας επίλυσης των διαφορών. Δεν υπήρξαν «νικητές» ή «ηττημένοι». Αντίθετα, αναδείχθηκε ένα κοινό όραμα: ότι ο νομικός κόσμος μπορεί να σταθεί ενιαίος, να συνεργαστεί θεσμικά και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας νέας, πιο ανθρώπινης και αποτελεσματικής εποχής για την επίλυση των διαφορών.
Τέλος η εκδήλωση απέδειξε πως η διαμεσολάβηση δεν είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά τρόπος σκέψης, αποδεικνύοντας ότι οι πραγματικές λύσεις χτίζονται όταν υπάρχει το θάρρος να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι - όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως συνοδοιπόροι σε μια κοινή πορεία και αυτή την κουλτούρα οφείλουν να προωθήσουν στην κοινωνία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένα μέλλον στις ανθρώπινες διαφωνίες, αντιδικίες, συγκρούσεις - πιο ανθρώπινο και πιο προσιτό σε όλους, για το κοινό καλό.
Τη βραδιά οργάνωσαν και συντόνισαν οι δικηγόροι Αθηνών και διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες Νανά Παπαδογεωργάκη και Μαρία Φαροπούλου.
