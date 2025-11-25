Σαλαμίνα: Είχαμε πει στις Αρχές ότι υποψιαζόμαστε τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέει η κόρη της 75χρονης

Σοκαριστική τροπή πήρε η υπόθεση της

καθώς παρότι αρχικά όλοι εκτιμούσαν πως πίσω από το έγκλημα βρίσκονται ληστές, τελικά αποδεικνύεται πως δράστης ήταν η νύφη του θύματος. Σ

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10), όταν υποτίθεται δράστες εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης στη

και προτού αρπάξουν τη λεία τους

. Οι έρευνες στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Έτσι οι Αρχές έφτασαν τις τελευταίες ώρες στην προσαγωγή της νύφης της 75χρονης, η οποία λίγο αργότερα

Τα χρήματα στο σπίτι και οι κλειστές κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr,

, όπου ήξερε πού βρίσκονταν χρήματα και χρυσαφικά.

Έτσι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, όταν ήξερε πως δεν ήταν στο σπίτι η γυναίκα που πρόσεχε την ηλικιωμένη, έσπασε το τζάμι και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, η 75χρονη φαίνεται να την αντιλήφθηκε και τότε η νύφη της επιτέθηκε στην ηλικιωμένη με γυάλινο μπουκάλι και έπειτα τη μαχαίρωσε βάναυσα.

Εξ αρχής προκαλούσε πολλά ερωτήματα η αγριότητα με την οποία δολοφονήθηκε η ατυχή γυναίκα. Η σορός της 75χρονης έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια, το κεφάλι της ήταν χτυπημένο άσχημα με το γυάλινο μπουκάλι ενώ στο πρόσωπο έφερε μια βαθιά χαρακιά.

Η νύφη φέρεται να γνώριζε ότι οι εξωτερικές κάμερες στην αυλή του σπιτιού δεν κατέγραφαν την γωνία από την οποία εισέβαλε στο σπίτι, ενώ η εσωτερική κάμερα του σπιτιού ήταν απενεργοποιημένη πιθανότατα από την 75χρονη.

Η 75χρονη κρατούσε στο σπίτι 8.000-10.000 ευρώ σε μετρητά και μερικές λίρες που δεν βρέθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών. Από το σπίτι έλειπαν και κάποια σπάνια κοσμήματα, μεγάλης αξίας, τα οποία είχε η ηλικιωμένη από τον σύζυγό της.

σήμερα

υντετριμμένη είναι η κόρη τηςη οποία από την πρώτη στιγμή πίστευε πως άτομο μέσα από το σπίτι της μητέρας της είχε εμπλοκή στο άγριο έγκλημα.Όπως λέει στοτόσο η ίδια όσο και τα αδέλφια της είχαν αναφέρει από την αρχή στους Αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών τα άτομα γύρω από τα οποία στρέφονταν οι υποψίες τους. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η 46χρονη.«Συνεργαστήκαμε από την πρώτη ημέρα με τούς Αστυνομικούς της ΓΑΔΑ και είχαμε αναφέρει όλα τα πρόσωπα που υποψιαζόμασταν. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η συγκεκριμένη. Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είναι άτομο από 'μέσα' που ήξερε πράγματα για το σπίτι. Είχε πάει το μυαλό μου και σε αυτή. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Χάσαμε και δεύτερο άνθρωπο από την οικογένειά μας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα», τονίζει η κόρη του θύματος.