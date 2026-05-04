Πήγε να ληστέψει μίνι μάρκετ στην Σούδα αλλά τελικά δεν το έκανε και έφυγε πεζός
Ο δράστης για άγνωστους λόγους δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά όταν άνδρας επιχείρησε να ληστέψει μίνι μάρκετ στην Σούδα. Ο δράστης, ο οποίος είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα και φορώντας σκούρα ρούχα, μπήκε στο κατάστημα με σκοπό να αποσπάσει χρήματα.
Μάλιστα, φέρεται να κρατούσε και αιχμηρό αντικείμενο, στη θέα του οποίου προκλήθηκε αναστάτωση εντός του μίνι μάρκετ.
Ωστόσο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, σύμφωνα με τη neakriti.gr, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του και αποχώρησε από το σημείο πεζός, χωρίς να αφαιρέσει κάτι.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
