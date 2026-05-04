Ουρά χιλιομέτρων στον ΒΟΑΚ, εγκλωβισμένοι οδηγοί για ώρες έχασαν μέχρι και ιατρικά ραντεβού
«Μου ζητούν να παραιτηθώ, να αυτοπυρποληθώ» λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής
Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης λόγω εκτέλεσης εργασιών με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των οδηγών και τη δημιουργία ουρών χιλιομέτρων. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τους φωτεινούς σηματοδότες αλλά αυτό φαίνεται να δυσχεραίνει την κατάσταση καθώς η κίνηση των οχημάτων γίνεται σημειωτόν.
Οι οδηγοί, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, είναι εγκλωβισμένοι σε μια λωρίδα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για έξοδο από τα σημείο καθώς υπάρχουν τοποθετημένα κολονάκια.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, μιλώντας το πρωί για το θέμα στο Zarpa Radio 89,6 κατήγγειλε πως δεν είχε εκδοθεί καμία ανακοίνωση προς τα μέσα για την έναρξη των εργασιών, ούτε από το αρμόδιο Υπουργείο αλλά ούτε και από την Τροχαία ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα όσοι βρέθηκαν στο τμήμα Πλατάνι - Νέα Χωράφια, να βγουν εκτός προγράμματος και να χάσουν ακόμη και σοβαρά ιατρικά ραντεβού.
Και αύριο η ίδια κατάσταση«Δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση ούτε ανεπίσημη, απλά εισπράττουμε την οργή του κόσμου, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και παίρνει εδώ τηλέφωνο. Μου ζητούν να παραιτηθώ, να αυτοπυρποληθώ και διάφορα άλλα, προκειμένου να λυθεί αυτό το φοβερό πρόβλημα. Δυστυχώς είναι μεγάλο θέμα, επικοινωνήσαμε με την εταιρεία και την Τροχαία ΒΟΑΚ και αύριο θα είναι η ίδια κατάσταση για να το γνωρίζει ο κόσμος. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν θα είναι καλό» ανέφερε ο κ. Καλογερής.
Τα μέτραΣήμερα και αύριο (05/05) η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με χρήση φωτεινών σηματοδοτών στα εξής σημεία:
στο ρεύμα κυκλοφορίας Χανιά –Ρέθυμνο στο 10,050 χλμ και
στο ρεύμα κυκλοφορίας Ρέθυμνο-Χανιά στο 10,550 χλμ.
