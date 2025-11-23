Θεσσαλονίκη: Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ εντοπίστηκαν δύο 14χρονες - Αγόρασαν μπουκάλια με αλκοόλ από μίνι μάρκετ
Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που φέρεται να τους πούλησε αλκοόλ
Σε κατάσταση μέθης εντοπίστηκαν, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (22/11), δύο 14χρονες στην παραλία της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Οι ανήλικες εντοπίστηκαν από διερχόμενους πολίτες νωρίς το βράδυ, ενώ ήταν πεσμένες στον δρόμο. Ο κόσμος ενημέρωσε τους διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στις 14χρονες από τη Γεωργία.
Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της μίας ανήλικης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθώς ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά.
Η φίλη της μεταφέρθηκε με περιπολικό της Άμεσης Δράσης στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη, και αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της.
Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι οι ανήλικες είχαν προμηθευτεί στις 6.30 το απόγευμα από μίνι μάρκετ της ανατολικής Θεσσαλονίκης, δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν με άλλες φίλες τους στην παραλία της Καλαμαριάς.
Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία Περί Προστασίας Ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.
