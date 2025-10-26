Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Σαντορίνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη πριν χάσει τις αισθήσεις της
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) στη Σαντορίνη, όταν μια 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού, ύστερα από βραδινή έξοδο με φίλους της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει τέσσερα ποτά σε γνωστό μπαρ, όπου είχε πάει για να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
Η 17χρονη νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους και πλέον η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές του νησιού έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η ανήλικη. Οι έρευνες εστιάζουν σε ποιο κατάστημα σερβιρίστηκε το αλκοόλ και ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διάθεσή του σε ανήλικο.
Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα αν δηλαδή η λιποθυμία της προκλήθηκε αποκλειστικά από την υπερβολική κατανάλωση ποτών ή αν ενδέχεται να έγινε χρήση κάποιας άλλης ουσίας.
Κάτοικοι της Σαντορίνης που επικοινώνησαν με το protothema.gr περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως λένε, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όπως τονίζουν, σε πολλά μπαρ και καταστήματα του νησιού σερβίρονται ποτά αμφιβόλου ποιότητας, ενώ η διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους είναι πλέον συχνό φαινόμενο, χωρίς να γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος. «Βλέπεις παιδιά 15 και 16 ετών να πίνουν ανεξέλεγκτα μέσα στα μαγαζιά, χωρίς κανείς να τους ρωτά την ηλικία τους» ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος του νησιού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.
Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη πριν χάσει τις αισθήσεις της.
