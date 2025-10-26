17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Σαντορίνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη πριν χάσει τις αισθήσεις της