Ελεύθερος ο πατέρας Φραγκιαδάκης - Απαγορεύεται να πάει στα Βορίζια
Στον 58χρονο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.
Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και μετά από πολύωρη απολογία αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με το cretalive.gr. Στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και της απαγόρευσης διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού, όπου είναι και τα Βορίζια.
Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως θα αφεθεί ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.
Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του, αποφάσισε την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω των διαφωνιών για την προφυλάκισή του.
Ελεύθερος ο 23χρονος
