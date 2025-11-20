Διεθνές συνέδριο την Παρασκευή στην Αθήνα για την πίεση που ασκείται στη δικαστική εξουσία στην Ευρώπη

Κλείσιμο

«Η οπισθοδρόμηση του Κράτους Δικαίου, η πίεση που ασκείται στη δικαστική εξουσία στην Ευρώπη και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι το θέμα του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει, αύριο Παρασκευή (11,30 π.μ.), στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η «Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» σε συνεργασία με την MEDEL.Στο διεθνές συνέδριο συμμετέχουν καθηγητές Πανεπιστημίων, δικαστές, εισαγγελείς από την Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σερβία, καθώς και μέλη της MEDEL (Magistrats Εuropéens pour la Démocratie et les Libertés).Χαιρετισμό θα απευθύνουν η πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, αρεοπαγίτης Μαρία Παπαδημητρίου και η πρόεδρος της MEDEL και πρόεδρος της Magistratura Democratica (Ιταλία) Mariarosaria Guglielmi.ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, π. Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες.ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δρ. Δικαστής: «Η αξιακή αρχή του Κράτους Δικαίου ως δικλείδα ασφαλείας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών - Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες: «Η εγγυητική λειτουργία του Κράτους Δικαίου υπό αμφισβήτηση στο δημοκρατικό αξιακό σύστημα της Ευρώπης».Δρ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Βοηθός του Εθνικού Μέλους της Ελλάδας στην Eurojust: «Οι συνθήκες κράτησης ως δείκτης για το Κράτος Δικαίου: Προκλήσεις και Προοπτικές υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής νομολογίας».Αντώνης Μεταξάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο: «Ο Εθνικός Δικαστής ως Ενωσιακός Δικαστής: Η σημασία της λειτουργικής διττότητας του Εθνικού Δικαστή για την προάσπιση του Κράτους Δικαίου».ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μιχάλης Πικραμένος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, π. Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες.