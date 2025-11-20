Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος - Νεαρή τον κατήγγειλε για παρενόχληση και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε
ΕΛΛΑΔΑ
Πάφος Κύπρος Επίθεση με μαχαίρι Απόπειρα δολοφονίας

Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος - Νεαρή τον κατήγγειλε για παρενόχληση και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε

Ο 58χρονος τράπηκε σε φυγή μετά το περιστατικό αλλά συνελήφθη τα ξημερώματα -  Η υπόθεση διερευνάται ως απόπειρα φόνου

Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος - Νεαρή τον κατήγγειλε για παρενόχληση και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε
Μανώλης Καλατζής
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μια τραγωδία φαίνεται να εξελίχθηκε μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας για παρενόχληση. Η καταγγελία κατέληξε σε απόπειρα φόνου στο χωριό Κονιά της Πάφου, με θύμα 26χρονο και δράστη τον 58χρονο πατέρα της κοπέλας. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 58χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα και αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Αιματηρό ραντεβού έξω από το περίπτερο


Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:15 χθες, στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στα Κονιά της επαρχίας Πάφου, έξω από περίπτερο. Σύμφωνα με την Κυπριακή Αστυνομία, ο 26χρονος Ελληνοκύπριος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το περίπτερο, όπου συναντήθηκε με τον 58χρονο. Οι δύο άνδρες φέρονται να αντάλλαξαν λίγα λόγια σε έντονο ύφος και ακολούθως ο 58χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να το κάρφωσε στο λαιμό του 26χρονου.

Ο τραυματισμένος νεαρός μπήκε μέσα στο περίπτερο ζητώντας βοήθεια και κατέρρευσε αιμόφυρτος μπροστά στην υπάλληλο. Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη από χθες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή του περιγράφεται ως ιδιαιτέρως κρίσιμη.

Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος - Νεαρή τον κατήγγειλε για παρενόχληση και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε


Η καταγγελία της κόρης του δράστη


Το αιματηρό επεισόδιο δεν φαίνεται να ήταν τυχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα Cyprus Times, λίγη ώρα πριν από την επίθεση, νεαρή γυναίκα είχε υποβάλει καταγγελία στην Αστυνομία σε βάρος του 26χρονου, αναφέροντας ότι την παρενοχλούσε. Ο 58χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε τον νεαρό είναι ο πατέρας της κοπέλας.

Κλείσιμο
Οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου εξετάζουν το ενδεχόμενο η απόπειρα φόνου να συνδέεται άμεσα με την καταγγελία της κόρης και να πρόκειται για πράξη που σχετίζεται με «προσωπικές διαφορές» ανάμεσα στον πατέρα και το θύμα.

Σε αυτό το στάδιο, οι Αρχές κρατούν αποστάσεις από βιαστικά συμπεράσματα, ωστόσο το σενάριο της προσωπικής αντιπαράθεσης, με φόντο την καταγγελία παρενόχλησης της κόρης, βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Σύλληψη του 58χρονου


Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 58χρονος εγκατέλειψε την περιοχή και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Αργά το βράδυ εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Η υπόθεση διερευνάται ως απόπειρα φόνου, ενώ εξετάζεται και η προέλευση του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε.

Η Αστυνομία συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, την υπάλληλο του περιπτέρου και άτομα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τόσο του θύματος όσο και του 58χρονου. Καθοριστικό θεωρείται και το υλικό από τα κλειστά κυκλώματα της περιοχής, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές.



Ειδήσεις σήμερα

Το σκεπτικό της πρότασης Τραμπ: Προς το συμφέρον της Ουκρανίας να συμφωνήσει τώρα για εδάφη που πιθανότατα θα χάσει - Αντάλλαγμα οι εγγυήσεις ασφαλείας

Η καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα: Ο εφιάλτης των εκβιασμών, τα λεφτά, η απόγνωση και η απόπειρα αυτοκτονίας

Θύμα του Επστάιν αποκαλύπτει... ανατριχιαστικές ανατομικές λεπτομέρειες για το «παραμορφωμένο» μόριό του: Ήταν πολύ μικρό, σαν λεμόνι
Μανώλης Καλατζής
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης