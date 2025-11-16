Ο Χρήστος Φερεντίνος βαθμολογεί τους πολιτικούς αρχηγούς και μιλάει για τη γνωριμία του με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Πρώτη Λέξη Αντώνης Σρόιτερ Χρήστος Φερεντίνος Τηλεόραση Πολιτική

Ο Χρήστος Φερεντίνος βαθμολογεί τους πολιτικούς αρχηγούς και μιλάει για τη γνωριμία του με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη

Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά στην «Πρώτη Λέξη» και τον Αντώνη Σρόιτερ για τους γιους του, την πιθανότητα να ξαναπαντρευτεί, και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε την εποχή των μνημονίων - Τι λέει για το ενδεχόμενο να πολιτευτεί

Ο Χρήστος Φερεντίνος βαθμολογεί τους πολιτικούς αρχηγούς και μιλάει για τη γνωριμία του με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη
28 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας... διαφορετικός Χρήστος Φερεντίνος, στη συνέντευξή του στην Πρώτη Λέξη και το protothema.gr, αφήνει για λίγο την τηλεόραση και μιλάει για πολιτική και πολιτικούς. Κρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς, μιλάει για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και εξιστορεί τη γνωριμία του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Στέφανο Κασσελάκη. Απαντά στο αν θα πολιτευόταν ποτέ ο ίδιος και, σε πρώτη φάση, αφήνει ανοιχτό το… να γίνει δήμαρχος στην περιοχή του.

«Πρώτη Λέξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ: Συνέντευξη στον Χρήστο Φερεντίνο

Γυρίζει στις εποχές της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων και μιλάει για εκείνους που είχαν χρήματα στο εξωτερικό και ήθελαν να ρίξουν τη χώρα στη δραχμή. Θυμάται, επίσης, την εποχή των κλειστών τραπεζών, όταν στεκόταν στην ουρά μαζί με όλους για να πάρει τα 80 ευρώ.

Εξομολογείται ότι… απόλαυσε τα μέτρα της πανδημίας, καθώς έμενε σπίτι του και έβλεπε σειρές χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει πουθενά. Μιλάει για τους γιους του, με τους οποίους συγκατοικεί, και για τις δουλειές που κάνει στο σπίτι, με ειδίκευση στο σκούπισμα και… τα μπαλκόνια.

Αναφέρεται στη ζωή του ως εργένης τα τελευταία χρόνια και την πρόθεσή του να… ξεμωραθεί όταν μεγαλώσει και να γυρίζει στα μπαράκια. Ως τότε, δεν θα έλεγε όχι σε έναν δεύτερο γάμο, αν βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο. Άλλωστε, στον πρώτο του γάμο παντρεύτηκε σε λιτή τελετή, με κλειστό κύκλο, και θέλει να ζήσει τη χαρά της… αναμονής του γαμπρού, με την ανθοδέσμη στο χέρι!

Μιλώντας για τα σχεδόν 35 χρόνια της δημοσιογραφικής και τηλεοπτικής του πορείας, θυμάται πως μπήκε στη δουλειά χάρη στον… Γιώργο Αυτιά. Μιλάει για τις εκπομπές του, για εκείνες που θεωρεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά και για τα καλά χρόνια της τηλεόρασης, με τους αστέρες και τους μεγάλους μισθούς. Μιλάει και κρίνει τον διάδοχό του στο Deal, Γιώργο Θαναηλάκη, αλλά και πρόσωπα όπως η Ελένη Μενεγάκη, που δεν είναι πλέον στην τηλεόραση.

Βλέπει τον εαυτό του μπροστά από τις κάμερες για αρκετά χρόνια ακόμη, αλλά, αν χρειαστεί να φύγει από την TV, δηλώνει έτοιμος να δοκιμάσει στη μουσική και το… τραγούδι!

Κλείσιμο
Ο Χρήστος Φερεντίνος βαθμολογεί τους πολιτικούς αρχηγούς και μιλάει για τη γνωριμία του με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη
Ο Χρήστος Φερεντίνος βαθμολογεί τους πολιτικούς αρχηγούς και μιλάει για τη γνωριμία του με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη
Ο Χρήστος Φερεντίνος βαθμολογεί τους πολιτικούς αρχηγούς και μιλάει για τη γνωριμία του με Κωνσταντοπούλου και Κασσελάκη
28 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης