Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφορείο Τροχαίο

Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες

Το τροχαίο έγινε στις 5:30 το πρωί όταν ένα τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του – Ακινητοποιήθηκε στο διαχωριστικό διάζωμα

Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες
9 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο έγινε το πρωί του Σαββάτου στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο έγινε στις 5:30 το πρωί, με το τουριστικό λεωφορείο να εκτελεί το δρομολόγιο ΘεσσαλονίκηΑθήνα. Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες. Μετά από ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Πέντε επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Θήβας. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες
Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες
Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες
Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες



Ειδήσεις σήμερα:

Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία

Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί

Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης