Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τροχαίο με λεωφορείο που προσέκρουσε στις μπάρες – Στο νοσοκομείο ο οδηγός και 5 επιβάτες
Το τροχαίο έγινε στις 5:30 το πρωί όταν ένα τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του – Ακινητοποιήθηκε στο διαχωριστικό διάζωμα
Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο έγινε το πρωί του Σαββάτου στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Υλίκης.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο έγινε στις 5:30 το πρωί, με το τουριστικό λεωφορείο να εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες. Μετά από ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.
Πέντε επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Θήβας. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.
Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.
