Η 28χρονη ηθοποιός του «Euphoria» Κλόε Τσέρι κυκλοφορεί τα απομνημονεύματά της
Η 28χρονη ηθοποιός του «Euphoria» Κλόε Τσέρι κυκλοφορεί τα απομνημονεύματά της
Το βιβλίο με τίτλο «Somewhere Dark and Hot» θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από τις 23 Φεβρουαρίου 2027
Τα απομνημονεύματά της κυκλοφορεί η 28χρονη ηθοποιός Κλόε Τσέρι.
Το βιβλίο με τίτλο «Somewhere Dark and Hot» θα κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου 2027 από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster.
Τα απομνημονεύματα θα αφηγούνται την περίοδο που η Κλόε Τσέρι εργάστηκε στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων έως και την εποχή που έγινε πρωταγωνίστρια στη δραματική του Σαμ Λέβινσον «Euphoria».
Στα 18 της, η ηθοποιός άφησε ένα σπίτι στην Πενσυλβάνια στο οποίο ήταν αντιμέτωπη με συναισθηματική κακοποίηση και άρχισε να εργάζεται στην ψυχαγωγία ενηλίκων.
Ο κόσμος της άλλαξε όταν εντάχθηκε στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «Euphoria». Τότε η Κλόι Τσέρι «έγινε από περιθωριακή της βιομηχανίας ενηλίκων σε είδωλο που ξεχώρισε, αμφισβητώντας τις υποθέσεις σχετικά με ποιος μπορεί να περάσει στο Χόλιγουντ».
«Στο Somewhere Dark and Hot, η Κλόι αφηγείται την ιστορία για το πώς επέζησε από όλα αυτά και γιατί δεν μετανιώνει για τίποτα από αυτά. Σοκαριστική, αστεία και απροκάλυπτα ρεαλιστική, καταρρίπτει τους μύθους που λέμε για τα "καλά κορίτσια" και τις "κακές επιλογές"», αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο THR η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη συμμετοχή της στη σειρά του HBO.
«Η σειρά "Euphoria" με έκανε να αντιληφθώ τον εαυτό μου με έναν εντελώς νέο τρόπο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, με εκτίμησαν για το μυαλό μου. Με εκτίμησαν που ήμουν αστεία. Με εκτίμησαν που σκεφτόμουν ατάκες. Ήταν η πρώτη φορά σε όλη μου τη ζωή που ένιωσα εκτίμηση για το μυαλό μου και όχι απλώς για τα πάντα, δεν ξέρω - ήταν τόσο υπέροχο για μένα που πέρασα από αυτή τη μεταμόρφωση», ανέφερε.
«Απλώς με κάνει να συνειδητοποιώ ότι ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είσαι», τόνισε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το βιβλίο με τίτλο «Somewhere Dark and Hot» θα κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου 2027 από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster.
Τα απομνημονεύματα θα αφηγούνται την περίοδο που η Κλόε Τσέρι εργάστηκε στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων έως και την εποχή που έγινε πρωταγωνίστρια στη δραματική του Σαμ Λέβινσον «Euphoria».
'Euphoria' Star Chloe Cherry to Release Memoir https://t.co/uVyzMyrTxp— The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2026
Στα 18 της, η ηθοποιός άφησε ένα σπίτι στην Πενσυλβάνια στο οποίο ήταν αντιμέτωπη με συναισθηματική κακοποίηση και άρχισε να εργάζεται στην ψυχαγωγία ενηλίκων.
Ο κόσμος της άλλαξε όταν εντάχθηκε στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «Euphoria». Τότε η Κλόι Τσέρι «έγινε από περιθωριακή της βιομηχανίας ενηλίκων σε είδωλο που ξεχώρισε, αμφισβητώντας τις υποθέσεις σχετικά με ποιος μπορεί να περάσει στο Χόλιγουντ».
«Στο Somewhere Dark and Hot, η Κλόι αφηγείται την ιστορία για το πώς επέζησε από όλα αυτά και γιατί δεν μετανιώνει για τίποτα από αυτά. Σοκαριστική, αστεία και απροκάλυπτα ρεαλιστική, καταρρίπτει τους μύθους που λέμε για τα "καλά κορίτσια" και τις "κακές επιλογές"», αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο THR η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη συμμετοχή της στη σειρά του HBO.
«Η σειρά "Euphoria" με έκανε να αντιληφθώ τον εαυτό μου με έναν εντελώς νέο τρόπο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, με εκτίμησαν για το μυαλό μου. Με εκτίμησαν που ήμουν αστεία. Με εκτίμησαν που σκεφτόμουν ατάκες. Ήταν η πρώτη φορά σε όλη μου τη ζωή που ένιωσα εκτίμηση για το μυαλό μου και όχι απλώς για τα πάντα, δεν ξέρω - ήταν τόσο υπέροχο για μένα που πέρασα από αυτή τη μεταμόρφωση», ανέφερε.
«Απλώς με κάνει να συνειδητοποιώ ότι ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είσαι», τόνισε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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