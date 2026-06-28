Η 28χρονη ηθοποιός του «Euphoria» Κλόε Τσέρι κυκλοφορεί τα απομνημονεύματά της
GALA
Κλόε Τσέρι Απομνημονεύματα

Η 28χρονη ηθοποιός του «Euphoria» Κλόε Τσέρι κυκλοφορεί τα απομνημονεύματά της

Το βιβλίο με τίτλο «Somewhere Dark and Hot» θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από τις 23 Φεβρουαρίου 2027

Η 28χρονη ηθοποιός του «Euphoria» Κλόε Τσέρι κυκλοφορεί τα απομνημονεύματά της
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τα απομνημονεύματά της κυκλοφορεί η 28χρονη ηθοποιός Κλόε Τσέρι.

Το βιβλίο με τίτλο «Somewhere Dark and Hot» θα κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου 2027 από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster.

Τα απομνημονεύματα θα αφηγούνται την περίοδο που η Κλόε Τσέρι εργάστηκε στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων έως και την εποχή που έγινε πρωταγωνίστρια στη δραματική του Σαμ Λέβινσον «Euphoria».



Στα 18 της, η ηθοποιός άφησε ένα σπίτι στην Πενσυλβάνια στο οποίο ήταν αντιμέτωπη με συναισθηματική κακοποίηση και άρχισε να εργάζεται στην ψυχαγωγία ενηλίκων.

Ο κόσμος της άλλαξε όταν εντάχθηκε στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «Euphoria». Τότε η Κλόι Τσέρι «έγινε από περιθωριακή της βιομηχανίας ενηλίκων σε είδωλο που ξεχώρισε, αμφισβητώντας τις υποθέσεις σχετικά με ποιος μπορεί να περάσει στο Χόλιγουντ».

«Στο Somewhere Dark and Hot, η Κλόι αφηγείται την ιστορία για το πώς επέζησε από όλα αυτά και γιατί δεν μετανιώνει για τίποτα από αυτά. Σοκαριστική, αστεία και απροκάλυπτα ρεαλιστική, καταρρίπτει τους μύθους που λέμε για τα "καλά κορίτσια" και τις "κακές επιλογές"», αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου.

Κλείσιμο
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο THR η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη συμμετοχή της στη σειρά του HBO.

«Η σειρά "Euphoria" με έκανε να αντιληφθώ τον εαυτό μου με έναν εντελώς νέο τρόπο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, με εκτίμησαν για το μυαλό μου. Με εκτίμησαν που ήμουν αστεία. Με εκτίμησαν που σκεφτόμουν ατάκες. Ήταν η πρώτη φορά σε όλη μου τη ζωή που ένιωσα εκτίμηση για το μυαλό μου και όχι απλώς για τα πάντα, δεν ξέρω - ήταν τόσο υπέροχο για μένα που πέρασα από αυτή τη μεταμόρφωση», ανέφερε.

«Απλώς με κάνει να συνειδητοποιώ ότι ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είσαι», τόνισε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης