Έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Κάρμο
SPORTS
Νταβίντ Κάρμο Ολυμπιακός

Έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Κάρμο

Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/06) ο Νταβίντ Κάρμο προκειμένου να ολοκληρώσει την τρίτη του επιστροφή στον Ολυμπιακό

Έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Κάρμο
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Μεταγραφικός... πυρετός για τον Ολυμπιακό λίγες μέρες πριν την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας, καθώς μετά την άφιξη του Μπάλσα Πόποβιτς, στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί και ο Νταβίντ Κάρμο.

Ο 27χρονος στόπερ θα μπει στο αεροπλάνο και θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/06) και συγκεκριμένα στις 5:10 ώρα Ελλάδος θα βρίσκεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η δεύτερη επιστροφή του στους Πειραιώτες.

Ο Ανγκολέζος αμυντικός μέτρησε 22 συμμετοχές με ένα γκολ στην Ισπανία όπου αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Ρεάλ Οβιέδο ενώ με τον Ολυμπιακό έχει πανηγυρίσει το νταμπλ αλλά και το Conference League σε δύο διαφορετικές θητείες έχοντας συνολικά 54 συμμετοχές και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: gazzetta.gr
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