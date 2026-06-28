Έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Κάρμο

Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/06) ο Νταβίντ Κάρμο προκειμένου να ολοκληρώσει την τρίτη του επιστροφή στον Ολυμπιακό