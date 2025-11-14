Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
58χρονος Βολιώτης συνελήφθη στην Κύπρο - Ήταν καταζητούμενος για σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων
Είχε εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης - Πώς εξαπατούσε τα θύματά του
Στην Κύπρο συνελήφθη ένας 58χρονος Βολιώτης που αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσε η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με αφορμή σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων.
Όπως αναφέρει το eleftheria.gr, ο 58χρονος φυγόποινος που δήλωνε «επιχειρηματίας» αναμένεται σύντομα να οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας μετά τη σύλληψή του, προκειμένου να εκτίσει πολυετείς ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που του επιβλήθηκαν την περίοδο 2017 – 2022 από δικαστήρια του Βόλου και της Λάρισας.
Έπεισε κτηνοτρόφο να του πουλήσει ζώα αξίας 132 χιλιάδων ευρώ
Μια από τις υποθέσεις για την οποία αναζητούνταν ο συλληφθείς – σύμφωνα και με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας – ήταν και αυτή στο Αερινό Μαγνησίας, τον Οκτώβριο του 2011 όταν έπεισε κτηνοτρόφο να του πουλήσει ζωικό κεφάλαιο και σταβλικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να τον ζημιώσει κατά 132.000 ευρώ.
Μάλιστα, όπως λέει το eleftheria.gr, για να πείσει τον κτηνοτρόφο ο 58χρονος δήλωνε ότι «είχε αποφασίσει αυτός να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία και ότι είχε ήδη στην κυριότητά του στάβλους στο Αχίλλειο του νομού Λάρισας, ότι είναι κύριος μεγάλης κινητής και ακίνητης περιουσίας ως εργολάβος δημοσίων έργων και ότι εκ του λόγου αυτού είναι φερέγγυος και είναι εξασφαλισμένη η καταβολή του τιμήματος».
Στην πραγματικότητα ο 58χρονος είχε σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του, καθόσον είχε καταδικαστεί αμετάκλητα για κατ’ εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος μήνυση για απάτη κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ενώ παρουσίαζε ως δικό του και ένα πολυτελές αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, που τελικά ανήκε σε …τράπεζα.
Σχέδιο εξαπάτησης εγκαταστάτη - συντηρητή ανελκυστήρων
Σε άλλη περίπτωση, στις αρχές Ιουνίου 2009, στον Αλμυρό Μαγνησίας, ο 58χρονος με άλλον συγκατηγορούμενο «κατέστρωσαν σχέδιο εξαπάτησης» εγκαταστάτη-συντηρητή ανελκυστήρων, στον οποίο εμφανίστηκε ο συγκατηγορούμενος δηλώνοντας ότι «είναι οικοπεδούχος και ανεγείρων πολυώροφη οικοδομή στον Αλμυρό Μαγνησίας» και ότι διέθετε «οικονομική άνεση και φερεγγυότητα».
Πείθοντας τον εγκαταστάτη, υπέγραψαν «συμφωνητικό εγκατάστασης αυτόματου υδραυλικού ανελκυστήρα πέντε στάσεων», με τον 58χρονο να τον πληρώνει τελικά με πλαστή, όπως αποδείχθηκε, επιταγή . Με τον ίδιο τρόπο εξαπατήθηκαν επίσης, ένας επιπλοποιός και ένας κατασκευαστής κουφωμάτων.
Οπισθογράφησε έγχρωμη φωτοτυπία επιταγής
Σε μια άλλη περίπτωση, ο 58χρονος αγόρασε ένα φορτίο ζωοτροφών που ξεπερνούσε τους 19 τόνους, για την εξόφληση της οποίας για την εξόφληση της οποίας οπισθογράφησε μια... έγχρωμη φωτοτυπία επιταγής στο όνομα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς.
