Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα στη δυτική Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του
Όλο το χωριό αποχαιρέτησε το μικρό αγόρι που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του - Μετά την τελετή άφησαν λευκά μπαλόνια στον αέρα
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στο χωριό Σπάτα της Δυτικής Αχαΐας στο τελευταίο αντίο στον 3χρονο Ανδρέα που έχασε άδικα τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα αγκαλιά με τον 25χρονο συγγενή του ο οποίος ζαλίστηκε όταν χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι.
Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Που είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.
Στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της θεοτόκου βρέθηκε όλο το χωριό το οποίο αδυνατεί να πιστέψει ότι 3χρονος Ανδρέας δεν είναι πια μαζί τους.
Στο τέλος της κηδείας, μάλιστα, άφησαν να πετάξουν στον αέρα δεκάδες λευκά μπαλόνια.
«Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω. Θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου και θα με ακολουθεί για μια ζωή», δήλωσε συντετριμμένος ο νεαρός άνδρας.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 25χρονος, που είχε στην αγκαλιά του το παιδί «ζαλίστηκε και παραπάτησε», με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο έδαφος. Το περιστατικό συνέβη έξω από την οικία της οικογένειας, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.
Ο 3χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε «βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά. Ωστόσο ο μικρός Ανδρέας κατέληξε.
Ο 25χρονος συγγενής του, που βρισκόταν στο σημείο κι έπεσε αγκαλιά με το παιδί, παραμένει σε κατάσταση σοκ. Μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη συντριβή και τη βαθιά του μεταμέλεια για το τραγικό περιστατικό.
«Ζαλίστηκε και παραπάτησε»
Ο 25χρονος συγγενής, που κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του τη στιγμή της πτώσης, τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, «τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί». Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, καθώς η οικογένεια του παιδιού δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.
