Έρχεται κρύο και βροχές το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό
Ο καιρός σε δύο πράξεις: Ήλιος και ζέστη ως την Τρίτη, ψύχρα και βροχές μετά - Με καλό καιρό το Σαββατοκύριακο
Η καλοκαιρία των τελευταίων ημερών συνεχίζεται μέχρι και την Τρίτη 18/11, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θυμίζουν αρχές φθινοπώρου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, από το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με επιστροφή σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέσα στην άλλη εβδομάδα το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής» βάζει στην «κατάψυξη» μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν σημαντική πτώση. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι προς το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου πολικές αέριες μάζες ενδέχεται να επηρεάσουν και την Ελλάδα, χωρίς όμως ακόμη να μπορούν να δοθούν ασφαλή προγνωστικά στοιχεία, καθώς ο ορίζοντας παραμένει ασταθής και αρκετά μεγάλος.
Η εξέλιξη του καιρού από σήμερα 13/11/2025 - Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώραΓενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ζακέτα το πρωί, κοντομάνικο το μεσημέριΟι υπόλοιπες ημέρες από την Παρασκευή (14/11) μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη (18/11) θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπως αναφέρει, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα προσεγγίσει από την Ιταλία, θα επαναφέρει το «φθινοπωρινό τοπίο» στη χώρα.
Η πρόγνωση ΖιακόπουλουΣήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Στις εξαιρέσεις η Βόρεια Κρήτη όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και ίσως σημειωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, αλλά οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας θα είναι σχετικά χαμηλές, λόγω της ξαστεριάς, των ασθενών ανέμων και της μεγάλης πλέον διάρκειας της νύχτας (συνθήκες που ευνοούν την διά ακτινοβολίας απαγωγή θερμότητας προς το διάστημα).
Την Παρασκευή (14/11), γενικά, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Το Σαββατοκύριακο (15 - 16/11), προβλέπεται σχετικά ζεστός καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και το πρωί ομίχλες. Οι Β-ΒΔ άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν και την Κυριακή βαθμιαία θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση το πολύ 5 μποφόρ.
