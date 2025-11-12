Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Ιταλικό στο Σπίτι
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Ιταλικό στο Σπίτι
Σε αυτό το τεύχος, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη μαγειρεύουμε Ιταλικό στο Σπίτι!
Απίθανα ορεκτικά · Λαχταριστά πρώτα · Εντυπωσιακά κυρίως πιάτα · Πεντανόστιμες πίτσες & μια αφράτη pinsa · Κλασικά και ξεχωριστά γλυκά που ολοκληρώνουν την εμπειρία και μας ταξιδεύουν κατευθείαν στην καρδιά της Ιταλίας!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μάς μυεί στην ιταλική κουζίνα και τα μυστικά της!
Φέρνουμε άρωμα Ιταλίας στο τραπέζι μας χωρίς να είμαστε σεφ με καπέλο τριών ορόφων… Μπαίνουμε στην ιταλική μαγειρική φιλοσοφία που είναι ταυτισμένη με την ποιότητα και απλότητα! Κλασικές και αγαπημένες συνταγές από την υπέροχη Ιταλία: Ριζότι, πίτσα που δε χρειάζεται απαραίτητα ξυλόφουρνο και τα πιο νόστιμα ζυμαρικά al dente. Για το γλυκό τέλος, επιδόρπια που θα αφήσουν εποχή.
Πάμε φόρτσα, πάμε ιταλικά!
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
Ανακάλυψη
Όσα μπορεί να μην ξέρεις για την ιταλική κουζίνα...
Αν νομίζεις ότι οι Ιταλοί τρώνε κάθε μέρα σπαγγέτι μπολονέζ και πίνουν cappuccino μετά το δείπνο, mamma mia! Έφτασε η στιγμή να αναθεωρήσεις. Η ιταλική κουζίνα είναι γεμάτη μύθους, εκπλήξεις και μικρές γευστικές παραξενιές που την κάνουν ακόμα πιο λαχταριστή.
Ταξίδι
Μια χώρα γεμάτη γεύσεις: από τον Βορρά ως τον Νότο
Η Ιταλία δεν είναι απλώς μια χώρα· είναι ένας επίγειος παράδεισος από γεύσεις, αρώματα και παραδόσεις. Από τις χιονισμένες Άλπεις του Βορρά μέχρι τα ηλιόλουστα παράλια της Σικελίας, κάθε περιοχή μιλά μια δική της γαστρονομική διάλεκτο. Κάθε πιάτο από το Μιλάνο μέχρι τη Σικελία αφηγείται μια ιστορία. Φύγαμε για γαστρονομικό ταξιδάκι και θα γυρίσουμε ανανεωμένοι!
Μαγειρέψτε μαζί με τον Άκη:
Ορεκτικά, όπως antipasti
Εδώ τα ορεκτικά δεν είναι απλώς μικρά πιάτα, είναι πρωταγωνιστές με χαρακτήρα! Κατευθείαν από την Ιταλία με απλά υλικά και μαγειρεμένα με τρόπο που να προκαλέσουν έκρηξη γεύσης στον ουρανίσκο σας!
Focaccia, Arancini Bolognese με κρέμα παρμεζάνας, Carpaccio μοσχάρι, Polpette
Πρώτα, όπως primi
Tέσσερις υπέροχες συνταγές, οι πιο αντιπροσωπευτικές κι αγαπημένες εδώ στην Ελλάδα. Αθάνατη καρμπονάρα, ένα λιγουρευτό ριζότο με μανιτάρια, μακαρονάδα με 4 τυριά και τα πιο τέλεια νιόκι που έχετε φτιάξει ποτέ.
Carbonara, Gnocchi με κόκκινη σάλτσα και τυρί Stracciatella, Pasta 4 Formaggi, Risotto al tartufo
Κυρίως, όπως secondi
Δεν χρειάζεται να κουνηθείτε ρούπι για να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα ιταλικά κυρίως πιάτα παρά να πάτε μόνο μέχρι την κουζίνα σας! Όνειρο!
Pollo alla Milanese, Porchetta με πατάτες στον φούρνο, Saltimbocca alla Romana, Οσομπούκο με ριζότο μιλανέζε
Pizze & pinsa
Ιταλικό μενού χωρίς πίτσα δεν γίνεται! Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να έχετε ξυλόφουρνο για να πετύχετε «γεύση Ιταλίας»!
Margherita, Pepperoni, Μορταδέλα φιστίκι, Pinsa με μανιτάρια και λάδι τρούφας
Γλυκά, όπως dolci
Αγαπημένα γλυκά που είτε τα απολαμβάνουμε εμείς, είτε τα κερνάμε!
Θα τα φτιάξουμε όλα!
Panna cotta, Babà Napoletano, Semifreddo με πραλίνα φουντουκιού, Tiramisù
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα