«Της πήραν το παιδί 10 άτομα» - Άγριο περιστατικό μεταξύ οικογενειών Ρομά στη Νέα Ιωνία, χτύπησαν και απήγαγαν 23χρονο μέσα από το σπίτι του
Ακούστε το ηχητικό ανάμεσα στα πληρώματα της Άμεσης Δράσης και του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ - Το περιστατικό που έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, κατήγγειλε η μητέρα του θύματος, που βρισκόταν μαζί του στο σπίτι
Ένα εξαιρετικά βίαιο περιστατικό μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά με απόπειρα απαγωγής στη Νέα Ιωνία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με το ηχητικό ντοκουμέντο ανάμεσα στα πληρώματα της Άμεσης Δράσης και του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ να σοκάρει.
Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (8 Νοεμβρίου), όταν δύο αυτοκίνητα έφτασαν έξω από σπίτι στην οδό Βοσπόρου, με 8 άτομα να αποβιβάζονται και να σπάνε την εξώπορτα σπιτιού στο οποίο μένουν Ρομά. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, οι δράστες ήταν οπλισμένοι και αφού πρώτα χτύπησαν τον γιο της, στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα σε ένα από τα δύο οχήματα και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.
Στη Νέα Ιωνία αρχικά έφτασε ένα περιπολικό από την περιοχή του Περιστερίου και ένα δεύτερο χρειάστηκε να πάει από τον Γέρακα, καθώς, όπως ακούγεται χαρακτηριστικά στις διαβιβάσεις, δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο, αφού όλα τα οχήματα της ΕΛΑΣ ήταν δεσμευμένα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Στις διαβιβάσεις ακούγονται και οι φωνές της μητέρας, η οποία υποστήριζε στους αστυνομικούς πως γνωρίζει τους δράστες και πως πιθανότατα κατευθύνονταν προς την περιοχή, όπου είναι το παζάρι του Ελαιώνα.
Τελικά, ο απαχθείς κατάφερε να ξεφύγει από τους δράστες και στην ΕΛΑΣ ανέφερε πως αναγνωρίζει τουλάχιστον δύο από τους απαγωγείς του. Αφορμή για το νέο κρούσμα βίας μεταξύ Ρομά ήταν, όπως φαίνεται, τα μάτια μιας γυναίκας.
