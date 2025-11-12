«Της πήραν το παιδί 10 άτομα» - Άγριο περιστατικό μεταξύ οικογενειών Ρομά στη Νέα Ιωνία, χτύπησαν και απήγαγαν 23χρονο μέσα από το σπίτι του

Ένα εξαιρετικά βίαιο περιστατικό μεταξύ δύο οικογενειώνμε απόπειρα απαγωγής στηήρθε στο φως της δημοσιότητας, με το ηχητικό ντοκουμέντο ανάμεσα στα πληρώματα της Άμεσης Δράσης και του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ να σοκάρει.Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (8 Νοεμβρίου), όταν δύο αυτοκίνητα έφτασαν έξω από σπίτι στην οδό Βοσπόρου, μενα αποβιβάζονται και να σπάνε την εξώπορτα σπιτιού στο οποίο μένουν. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, οι δράστες ήταν οπλισμένοι και αφού πρώτα χτύπησαν τον γιο της, στη συνέχεια τον έβαλαν μέσα σε ένα από τα δύο οχήματα και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.Στηαρχικά έφτασε ένα περιπολικό από την περιοχή τουκαι ένα δεύτερο χρειάστηκε να πάει από τον, καθώς, όπως ακούγεται χαρακτηριστικά στις διαβιβάσεις, δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο, αφού όλα τα οχήματα της ΕΛΑΣ ήταν δεσμευμένα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.Στις διαβιβάσεις ακούγονται και οι φωνές της μητέρας, η οποία υποστήριζε στους αστυνομικούς πως γνωρίζει τους δράστες και πως πιθανότατα κατευθύνονταν προς την περιοχή, όπου είναι το παζάρι τουΤελικά, ο απαχθείς κατάφερε να ξεφύγει από τους δράστες και στην ΕΛΑΣ ανέφερε πως αναγνωρίζει τουλάχιστον δύο από τους απαγωγείς του. Αφορμή για το νέο κρούσμα βίας μεταξύήταν, όπως φαίνεται, τα μάτια μιας γυναίκας.