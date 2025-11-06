Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Στα Δικαστήρια με αλεξίσφαιρο ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
Η αστυνομία τον ταυτοποίησε ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Το κατώφλι του Εισαγγελέα Ηρακλείου πέρασε ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη χθες και εξετάζεται η συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων. Υπό τον φόβο επίθεσης, οι αστυνομικοί είχαν φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο στον 43χρονο.
Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, καθώς εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με καλασκνικοφ προς το σημείο του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια.
Ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια Ηρακλείου, έφερε χθες στο φως το protothema.gr.
Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.
Δίπλα του διακρίνεται και ένα ακόμη άτομο, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό του.
Το βίντεο αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για την ΕΛΑΣ, καθώς, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις οδήγησε στην ταυτοποίηση του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ως του ανθρώπου που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ.
Από τα πυρά του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται πως σκοτώθηκε η άτυχη 56χρονη, Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
