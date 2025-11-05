Μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο Τρικάλων - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κατολίσθηση ΔΕΗ Τρίκαλα

Μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο Τρικάλων - Δείτε βίντεο

Εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε δρόμο

Μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο Τρικάλων - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τμήμα του βουνού υπέστη μεγάλη κατολίσθηση το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο, στη Γλύστρα των Τρικάλων.

Σε βίντεο φαίνεται να υποχωρεί τμήμα του βουνού και να καταλήγει στο οδόστρωμα.



Η κατολίσθηση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δρόμο, αναφέρει το trikalaopinion.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ

Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης