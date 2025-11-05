Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο Τρικάλων - Δείτε βίντεο
Εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε δρόμο
Τμήμα του βουνού υπέστη μεγάλη κατολίσθηση το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο, στη Γλύστρα των Τρικάλων.
Σε βίντεο φαίνεται να υποχωρεί τμήμα του βουνού και να καταλήγει στο οδόστρωμα.
Η κατολίσθηση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δρόμο, αναφέρει το trikalaopinion.gr.
