Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το εξαιρετικό μυθιστόρημα μυστηρίου του John Connoly «Οι κούφιοι άνθρωποι»

«'Χαίρομαι που έφτασες, επιτέλους. Σε περίμενα. Με θυμάσαι; Σου ζήτησα να μαντέψεις κάτι για μένα, αλλά μάντεψες λάθος. Σκέφτηκα να διορθώσω την πλάνη σου. Σκέφτηκα πως έπρεπε πραγματικά να μάθεις πως βγάζω το ψωμί μου'. - 'Έχεις σκοτώσει', είπε ο Ντέιβ ο Μάντης. Ο άγνωστος κούνησε με απορία το κεφάλι του και κοίταξε τα χέρια του, σαν να ξαφνιαζόταν με τις αποκαλύψεις τους. Όπως προφήτευσε ο Μάντης, ο άντρας πράγματι γύρισε στα χρόνια που ακολούθησαν, μερικές φορές για τους δικούς του σκοπούς και μερικές φορές μετά από εντολή άλλων. Και στις δύο περιπτώσεις, πότε αφαιρούσε και πότε δημιουργούσε ζωή. Αλλά όταν γύρισε για τελευταία φορά, συγκέντρωσε τα σύννεφα γύρω του σαν μανδύα και σκοτείνιασε τον ουρανό με τον ερχομό του, αναζητώντας το θάνατο και την ανάμνηση ενός θανάτου στα πρόσωπα των άλλων. Ήταν ένας τσακισμένος άνθρωπος και θα τσάκιζε άλλους πάνω στο θυμό του. Ήταν ο Μέρικ, ο εκδικητής».Ο John Connolly στα καλύτερά του, γράφοντας το «Οι Κούφιοι Άνθρωποι», σκηνοθετεί ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, αγωνίας αλλά και τρόμου, συνδυάζοντας στοιχεία νουάρ με το υπερβατικό και το μεταφυσικό. «Οι Κούφιοι Άνθρωποι» εμφανίζονται για να εκδικηθούν, κινούμενοι μεταξύ εφιάλτη και πραγματικότητας, αμείλικτα φαντάσματα που καταδιώκουν τους πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που κόβει την ανάσα, από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα του βιβλίου.