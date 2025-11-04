Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
Θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη (5/11), κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, ανά λωρίδα εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
