Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Ποσειδώνος Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών

Θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη (5/11), κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, ανά λωρίδα εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

