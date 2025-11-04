Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοποδήλατο
Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοποδήλατο που οδηγούσε ένας 64χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής.
Σημειώνεται ότι ο 52χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών, σύμφωνα με το thestival.gr.
