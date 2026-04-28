Τα μέτρα δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια, λένε οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων για την επίθεση στο Πρωτοδικείο
Η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ζητάει τη λήψη μέτρων
Ο δικηγορικός κόσμος με αφορμή την σημερινή ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της Αθήνας, επισημαίνει ότι «αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια και η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί» και παράλληλα ζητάει την λήψη μέτρων ασφαλείας.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει:
«Με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στο χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών επισημαίνει «για μία ακόμη φορά την ανάγκηήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.
Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί.
Η συντονιστική επιτροπή εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε η σημερινή ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν».
