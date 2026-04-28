Τα μέτρα δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια, λένε οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων για την επίθεση στο Πρωτοδικείο
ΕΛΛΑΔΑ
Δικαστήρια Τραυματισμός Μέτρα Πυροβολισμοί

Η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ζητάει τη λήψη μέτρων

Παναγιώτης Τσιμπούκης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο δικηγορικός κόσμος με αφορμή την σημερινή ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της Αθήνας, επισημαίνει ότι «αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια και η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί» και παράλληλα ζητάει την λήψη μέτρων ασφαλείας. 

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει:

«Με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στο χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών επισημαίνει «για μία ακόμη φορά την ανάγκηήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η συντονιστική επιτροπή εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε η σημερινή ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν».
Σχετικά Άρθρα

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

