Βίντεο: Η στιγμή που ο 89χρονος παίρνει ταξί για να πάει στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού
ΕΛΛΑΔΑ
Κεραμεικός ΕΦΚΑ Πυροβολισμοί

Ο ηλικιωμένος τραυμάτισε με καραμπίνα υπάλληλο και στη συνέχεια πήγε στο Εφετείο της Λουκάρεως όπου και πυροβόλησε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών αφού 89χρονος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε τέσσερα άτομα. 

Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και τραυμάτισε μία υπάλληλο. Στην περιοχή μετέβη με ταξί, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr: 


Ο 89χρονος αποχώρησε από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με γοργό βήμα, όπως φαίνεται και στο βίντεο:


Τόσο στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, κανένας δεν τον σταμάτησε προκειμένου να τον ελέγξει.

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο δράστης

