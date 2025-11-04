Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Διαδηλωτές πέταξαν μπογιές σε λεωφορεία με Ισραηλινούς τουρίστες στη Σούδα - Τους απώθησαν με κρότου λάμψης τα ΜΑΤ, δείτε βίντεο
Οι Ισραηλινοί τουρίστες έφτασαν στην Κρήτη με το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οργανώσεις της αριστεράς στο λιμάνι της Σούδας αντιδρώντας στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες.
Στην είσοδο του λιμανιού είχαν παραταχθεί από το πρωί αστυνομικές δυνάμεις που απέτρεψαν στους διαδηλωτές να μπουν στον χώρο.
Την ώρα που έβγαιναν τα λεωφορεία με τους τουρίστες, κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν μπογιές στα οχήματα με τους αστυνομικούς να τους απωθούν κάνοντας ρίψη βομβίδων κρότου λάμψης.
Σύμφωνα με το flashnews.gr οι διαδηλωτές θα συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους στις 12:00 στο συντριβάνι στο παλιό λιμάνι των Χανίων.
