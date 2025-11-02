Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ - 18 προσαγωγές και μία σύλληψη, δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές σε έξι ΙΧ αυτοκίνητα, από τα οποία τα δύο κάηκαν ολοσχερώς

Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη συναυλία του ΛΕΞ, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη.



Από τις 18 προσαγωγές η μία μετατράπηκε σε σύλληψη και αφορούσε παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές σε έξι ΙΧ αυτοκίνητα, από τα οποία τα δύο κάηκαν ολοσχερώς, καθώς και σε έναν κάδο απορριμμάτων.



Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: thestival.gr

