Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Μπέος: Με λένε ρατσιστή, αλλά εγώ έχω συνεργαστεί με έγχρωμους ποδοσφαιριστές, έχω πάει σεξουαλικά και με μαύρη
Μπέος: Με λένε ρατσιστή, αλλά εγώ έχω συνεργαστεί με έγχρωμους ποδοσφαιριστές, έχω πάει σεξουαλικά και με μαύρη
Ο δήμαρχος Βόλου μίλησε για όσα του προσάπτονται - Για τις δικαστικές διαμάχες, για το τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές αλλά και το πώς διοικεί τον Βόλο - «Μαζευόμαστε, λέμε τις απόψεις μας και αποφασίζω εγώ»
Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου παραχώρησε χθες ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας ανοιχτά για μια σειρά θεμάτων.
Αναφερόμενος στις κατηγορίες περί ρατσισμού που του έχουν αποδοθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ο δήμαρχος Βόλου τόνισε ότι δεν είναι ρατσιστής, αναφέροντας χαρακτηριστικά -για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του- ότι έχει «πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά».
Ειδικότερα, στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, αν τελικά είναι ρατσιστής, με αφορμή ένα παλιότερο επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή Τετέη τον οποίο αποκάλεσε μαϊμού σε αγώνα του 2024 μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε χαρακτηριστικά:
«Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν (κατηγορία), γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα».
«Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τετέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο "σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε…»
Αναφορικά με το ζήτημα του ρατσισμού που τέθηκε, ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε: «Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν 'θεά' δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddw9a57cng15)
«Με έθεσε σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί. Αυτά είναι τα σκάνδαλα, αυτοί είναι οι φασίστες. Όχι εγώ που λένε… Χωρίς να έχω δικαστεί από τον φυσικό μου δικαστή, πήγα φυλακή και με απαλλάξανε με έναν νόμο που πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέντε η ώρα το πρωί ξημερώματα στο υπουργείο Παιδείας κι όχι στο υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά φωνή λαού, οργή Θεού. Ο κόσμος κι ο λαός μου έδωσε το δικαίωμα να δείξω πραγματικά ποιος είμαι με έργα κι όχι με λόγια, δεν θα τον προδώσω και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο μου…την πόλη μου", είπε αρχικά και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: "Μου στέρησαν τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddw99918jj1d)
«Εννιά χρόνια όλοι αυτοί οι καθηγητές δε θα είχαν καθαρίσει τον Βόλο. Εγώ ήμουν εκεί, σε όλους τους δρόμους και σε όλες τις γειτονιές με τα μηχανήματα. Δούλευα 22 ώρες το 24ωρο. Ξυπνούσα στον ύπνο μου από το άγχος. Η σιδηροδρομική σύνδεση Βόλου – Λάρισας τρία χρόνια μετά δεν έχει αποκατασταθεί. Για να καταλάβετε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Εγώ έτσι διοικώ όμως. Ξέρεις πως; Μαζευόμαστε δέκα άτομα στο γραφείο, λέμε τις απόψεις και αποφασίζω εγώ».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddw9ahwnf2y1)
«Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία, στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή πιστεύω επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη απο μία κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει από την αντιπολίτευση… Κόμιξ τους λέω. Θέλει νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ποιοι κυβερνάνε; Οι γραβατάκηδες που δεν έχουν σκίσει ούτε εφημερίδα. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο».
Σχολιάζοντας την προοπτική να ιδρύσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι αν αυτό συμβεί ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει με την πεπατημένη.
Αναφερόμενος στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την αντίθεσή του μαζί τους.
«Όλοι αυτοί, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς… Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί; Ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. Πήγα προχθές στη λαϊκή, 9 ευρώ οι γίγαντες. Αν πέσει ο Μητσοτάκης, θα πέσει από την ακρίβεια. Όλοι οι άλλοι είναι ανεπάγγελτοι. Με τι προσόντα θα κυβερνήσουν;».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddw99lzjq081)
Αναφερόμενος στις κατηγορίες περί ρατσισμού που του έχουν αποδοθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ο δήμαρχος Βόλου τόνισε ότι δεν είναι ρατσιστής, αναφέροντας χαρακτηριστικά -για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του- ότι έχει «πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά».
Ειδικότερα, στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, αν τελικά είναι ρατσιστής, με αφορμή ένα παλιότερο επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή Τετέη τον οποίο αποκάλεσε μαϊμού σε αγώνα του 2024 μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε χαρακτηριστικά:
«Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν (κατηγορία), γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα».
«Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τετέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο "σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε…»
Αναφορικά με το ζήτημα του ρατσισμού που τέθηκε, ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε: «Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν 'θεά' δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;».
«Με έθεσαν σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί, μου στέρησαν τα παιδιά μου»Για την περίοδο που τέθηκε σε αργία από τα καθήκοντα του δημάρχου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Αχιλλέας Μπέος ανέφερε:
«Με έθεσε σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί. Αυτά είναι τα σκάνδαλα, αυτοί είναι οι φασίστες. Όχι εγώ που λένε… Χωρίς να έχω δικαστεί από τον φυσικό μου δικαστή, πήγα φυλακή και με απαλλάξανε με έναν νόμο που πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέντε η ώρα το πρωί ξημερώματα στο υπουργείο Παιδείας κι όχι στο υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά φωνή λαού, οργή Θεού. Ο κόσμος κι ο λαός μου έδωσε το δικαίωμα να δείξω πραγματικά ποιος είμαι με έργα κι όχι με λόγια, δεν θα τον προδώσω και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο μου…την πόλη μου", είπε αρχικά και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: "Μου στέρησαν τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη».
«Όταν σκέφτομαι τον Daniel θέλω να βάλω τα κλάματα»Στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του ως δήμαρχος του Βόλου αναφέρθηκε επίσης ο Αχιλλέας Μπέος. Είπε ότι η πιο δύσκολη στιγμή ήταν η περίοδος των καταστροφών του Daniel και του Elias.
«Εννιά χρόνια όλοι αυτοί οι καθηγητές δε θα είχαν καθαρίσει τον Βόλο. Εγώ ήμουν εκεί, σε όλους τους δρόμους και σε όλες τις γειτονιές με τα μηχανήματα. Δούλευα 22 ώρες το 24ωρο. Ξυπνούσα στον ύπνο μου από το άγχος. Η σιδηροδρομική σύνδεση Βόλου – Λάρισας τρία χρόνια μετά δεν έχει αποκατασταθεί. Για να καταλάβετε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Εγώ έτσι διοικώ όμως. Ξέρεις πως; Μαζευόμαστε δέκα άτομα στο γραφείο, λέμε τις απόψεις και αποφασίζω εγώ».
«Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ»Για τα τεκταινόμενα στην πολιτική σκηνή της χώρας ο Αχιλλέας Μπέος υποστήριξε:
«Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία, στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή πιστεύω επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη απο μία κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει από την αντιπολίτευση… Κόμιξ τους λέω. Θέλει νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ποιοι κυβερνάνε; Οι γραβατάκηδες που δεν έχουν σκίσει ούτε εφημερίδα. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο».
Σχολιάζοντας την προοπτική να ιδρύσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι αν αυτό συμβεί ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει με την πεπατημένη.
Αναφερόμενος στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την αντίθεσή του μαζί τους.
«Όλοι αυτοί, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς… Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί; Ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. Πήγα προχθές στη λαϊκή, 9 ευρώ οι γίγαντες. Αν πέσει ο Μητσοτάκης, θα πέσει από την ακρίβεια. Όλοι οι άλλοι είναι ανεπάγγελτοι. Με τι προσόντα θα κυβερνήσουν;».
«Είμαι καβγατζής και μου αρέσει»Τέλος, για την πολυσυζητημένη προσωπικότητά του, ο δήμαρχος Βόλου παραδέχθηκε ανοιχτά ότι είναι καβγατζής και ότι η πλευρά του αυτή του αρέσει.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα