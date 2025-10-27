ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
28η Οκτωβρίου Χίος

Το ξεχωριστό «όχι» στη Χίο με φωτιές στα Καρδάμυλα - Δείτε βίντεο

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1948, όταν νέοι του χωριού σχηματίζοντας τη λέξη «όχι» και έβαζαν φωτιά για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Εκδήλωση με το άναμμα του «όχι» στις πλαγιές του όρου της Γριάς, στα Ανω Καρδάμυλα αλλά και στο Μαργαρίτη, απέναντι από τον παραλιακό οικισμό του Μαρμάρου, διοργανώθηκε στη Χίο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1948, όταν νέοι του χωριού σχηματίζοντας τη λέξη «όχι» και έβαζαν φωτιά. Το έθιμο αυτό αποτελεί μία τοπική γιορτή της νεολαίας για την εθνική επέτειο, που διαρκεί εβδομάδες, αφού γίνεται μεγάλη προετοιμασία για να διαμορφωθούν οι λόφοι, να σχηματιστούν τα γράμματα σε διάμετρο 40 περίπου μέτρων το καθένα και να δοθεί φλόγα στο πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.

Το έθιμο του ΟΧΙ στα Καρδάμυλα της Χίου

