Το ξεχωριστό «όχι» στη Χίο με φωτιές στα Καρδάμυλα - Δείτε βίντεο

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το 1948, όταν νέοι του χωριού σχηματίζοντας τη λέξη «όχι» και έβαζαν φωτιά για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου