Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Βίντεο: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου ενόψει της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου ενόψει της 28ης Οκτωβρίου
Η σημαία είναι 150 τετραγωνικά μέτρα και μεταφέρθηκε στο σημείο από τους σπουδαστές της ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, συνοδεία της φιλαρμονικής
Υψώθηκε και φέτος στο λιμάνι της Χίου η τεράστια ελληνική σημαία ενόψει της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Χίου στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η σημαία είναι 150 τετραγωνικά μέτρα και μεταφέρθηκε στο σημείο από τους σπουδαστές της ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, συνοδεία της φιλαρμονικής.
«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.
Η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Χίου στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η σημαία είναι 150 τετραγωνικά μέτρα και μεταφέρθηκε στο σημείο από τους σπουδαστές της ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, συνοδεία της φιλαρμονικής.
«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα