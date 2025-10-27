Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης ενός έτους στο 43χρονο που τα έκανε «γυαλιά - καρφιά» σε μαγαζί εστίασης
Φυλάκιση ενός έτους, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 43χρονο που προκάλεσε ζημιές σε μαγαζί εστίασης
Σε φυλάκιση ενός έτους, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 43χρονος, ο οποίος, σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε το πρωί φθορές σε κατάστημα ψιλικών - καφέ, που βρίσκεται επί της οδού Πολυτεχνείου, στην περιοχή των Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη.
O δράστης βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές. «Καθόμασταν αμέριμνα, ήρεμα και πίναμε τον καφέ μας. Ξαφνικά ένας κύριος μιλούσε μόνος του, άρχισε να βρίζει. Με κοίταξε και με ρώτησε ‘τι με κοιτάς;’. Με απείλησε και άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες. Το ευτύχημα είναι που δεν πέταξε καρέκλα στον δρόμο», είπε θαμώνας του καταστήματος.
«Δεν ήξερα τι έκανα, δεν ενόχλησα κανέναν. Δεν είμαι αλκοολικός, άμα τύχει πίνω», είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος, αποδεχόμενος τις πράξεις του, για τις οποίες, είπε, ότι είναι διατεθειμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, προκάλεσε ζημιές σε πέντε τραπέζια και δέκα καρέκλες.
