Τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ βγήκε από την πορεία του και ανετράπη.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες:

