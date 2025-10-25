Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Θεσσαλονίκη: 42χρονος συνελήφθη για διάρρηξη οχήματος - Προσπαθούσε να πετάξει τις τραπεζικές κάρτες που είχε κλέψει
Θεσσαλονίκη: 42χρονος συνελήφθη για διάρρηξη οχήματος - Προσπαθούσε να πετάξει τις τραπεζικές κάρτες που είχε κλέψει
O 42χρονος είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από αυτό τα αντικείμενα
Στη σύλληψη 42χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να απορρίπτει τραπεζικές κάρτες και έγγραφα που δεν ήταν δικά του προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας.
Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από αυτό τα αντικείμενα, που προσπάθησε να «εξαφανίσει», καθώς και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από αυτό τα αντικείμενα, που προσπάθησε να «εξαφανίσει», καθώς και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ολες οι ειδήσεις
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, στις 13:00 η κηδεία - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, στις 13:00 η κηδεία - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα