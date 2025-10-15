Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες
Δύο βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλα ύψη βροχής
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες καθώς η Ελλάδα πρόκειται να επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά χαμηλά, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως το πρώτο χαμηλό κινείται αργά ανατολικά-βορειοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή 17/10. Τοπικά, θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιάδες αναμένεται να φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, προκαλώντας θυελλώδεις συνθήκες.
✍️MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ- Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 15, 2025
✔️Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .
✔️Το πρωτο χαμηλό (χάρτης… pic.twitter.com/R2Ko4ySiz5
Το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό προέρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτός ο τύπος συστήματος απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση, καθώς η αβεβαιότητα στην εκτίμηση της κίνησής του είναι μεγάλη. Παράλληλα, τα χαμηλά αυτά συστήματα προκαλούν μεγάλα ύψη βροχής και ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.
Αναλυτικά οι προβλέψεις για τον καιρό τις επόμενες μέρες:
Πέμπτη 16/10
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Παρασκευή 17/10
Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Σάββατο 18/10
Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
