Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες καθώς η Ελλάδα πρόκειται να επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά χαμηλά, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.



πρώτο χαμηλό κινείται αργά ανατολικά-βορειοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή 17/10. Τοπικά, θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιάδες αναμένεται να φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, προκαλώντας θυελλώδεις συνθήκες.Το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό προέρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτός ο τύπος συστήματος απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση, καθώς η αβεβαιότητα στην εκτίμηση της κίνησής του είναι μεγάλη. Παράλληλα,και ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.Αναλυτικά οι προβλέψεις για τον καιρό τις επόμενες μέρες: