Αυτά είναι τα μέλη συμμορίας που ξάφριζαν ηλικιωμένους σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

ΜΟΥΣΤΟ Βασίλειο – Γεώργιο του Αντωνίου και της Χρυσοβαλάντας, γεν. την 20-08-1997 στην Αθήνα Αττικής,ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Αθανάσιο του Γεωργίου και της Ελευθερίας, γεν. την 03-12-1983 στην Αθήνα Αττικής,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Πασχάλη του Ιωάννη και της Μαρίας, γεν. την 02-02-1985 στην Ρόδο Δωδεκανήσου,ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο – Χρίστο, αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. την 18-07-2003 στην Αθήνα Αττικής.Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη των εγκλημάτων ή άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, καθώς στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6410101 και 210-6476541 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.